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Serie A - Jornada 13 30 nov 2026 - 14:45 Unipol Domus

La decimotercera jornada de la Serie A se cierra el lunes 30 de noviembre con el Cagliari-Milan, que se disputará en el Unipol Domus. El inicio está previsto para las 20:45.

El Milan de Ruben Amorim llega a Cagliari tras una semana intensa. El jueves, en la Europa League, remontó ante el Olympiacos para pasar del 0-2 al 4-2, con Hutchinson como protagonista gracias a un gol y dos asistencias.

El equipo es cuarto en la liga y viene de ganar 5-1 al Frosinone. Cisse volvió a marcar y Pulisic vio puerta en Grecia. Queda por ver cómo evoluciona Gonçalo Ramos, que fue sustituido en el descanso en Atenas por un problema que había sufrido en la primera parte.

El Cagliari de Fabio Pisacane atraviesa una situación opuesta. El equipo sardo es undécimo y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de liga, el más reciente el sábado 21 de noviembre, por 2-0 en casa del Como.

Para el Cagliari, el duelo contra el Milan es una oportunidad de poner fin a la mala racha ante su afición. El Milan ya perdió en casa ante el Cagliari en el último enfrentamiento entre ambos, el pasado 24 de mayo.

Esta es toda la información sobre el canal de televisión, el streaming y el horario para seguir el partido.

Novedades de los equipos

El Cagliari de Fabio Pisacane no podrá contar con los lesionados Mattia Felici, Harry Winks y Joseph Liteta. No tiene sancionados. El once previsto incluye a Caprile en la portería; Ze Pedro, Deiola, Kofler y Romano en defensa; Grandu, Adopo y Fazzini en el centro del campo; y Obert, Daniel Maldini y Mendy en ataque.

El Milan de Ruben Amorim tiene siete bajas: Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek, Pietro Terracciano, Luka Modric y Davide Bartesaghi. No tiene sancionados. El once previsto lo forman Maignan, Gila, De Winter, Diawara, Estupinan, Rabiot, Moreira, Musah, Comotto, Pulisic y Gonçalo Ramos. Actualizaremos la información sobre las bajas y las alineaciones cuando se acerque el inicio del partido.

Estado de forma

El Cagliari suma una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, todos de Serie A. El más reciente fue la derrota por 2-0 en casa del Como, a la que se suman el 2-1 ante la Lazio y el 4-2 ante la Roma. Su único triunfo fue el 1-0 contra el Frosinone. En total, el equipo sardo ha marcado 4 goles y ha encajado 10.

El Milan ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha perdido uno. Su resultado más reciente es el 4-2 en casa del Olympiacos en la Europa League, precedido por el 5-1 al Frosinone y el 2-1 en el campo del Genoa. Son, por tanto, tres victorias consecutivas tras el 0-2 ante el Ferencvaros. El triunfo por 3-1 sobre el Inter completa la serie. Su balance es de 14 goles a favor y 7 en contra.

Precedentes

El último enfrentamiento se disputó el 24 de mayo de 2026: en la Serie A, el Cagliari ganó 2-1 al Milan en San Siro. En los cinco encuentros de la muestra, el Milan logró dos victorias, el Cagliari una y hubo dos empates. El Milan marcó 11 goles y el equipo sardo, 7.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, el Milan ocupa la cuarta posición y el Cagliari es undécimo.