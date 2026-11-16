Cómo ver Argentina contra Costa Rica con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde puedas encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para acceder a todo el contenido y disfrutar del partido.

Previa del partido

Amistosos - Jornada 1 17 nov 2026 - 18:00

Argentina vuelve a jugar el martes en Córdoba, donde recibe a Costa Rica en un amistoso internacional. El equipo de Lionel Scaloni busca reaccionar tras perder 2-1 ante Uruguay el viernes en Buenos Aires.

La derrota ante el equipo de Diego Forlan fue el primer partido oficial de Argentina desde que Lionel Messi se retiró de la selección en octubre, poniendo fin a una trayectoria de 21 años en la que marcó 126 goles en 208 partidos internacionales. La escasa asistencia a La Bombonera puso de relieve la magnitud de la transición que afrontan ahora Scaloni y su plantilla.

Scaloni, que firmó un nuevo contrato hasta 2030 a principios de esta semana, se mostró comedido en su valoración tras el partido, después de que Uruguay marcara dos veces a balón parado en un intervalo de seis minutos durante la segunda parte. Desde entonces, ha confirmado que hará rotaciones para el encuentro del martes y espera que algunos de los jóvenes que jugaron contra Uruguay mantengan su puesto.

Costa Rica llega tras perder 2-0 ante Ecuador en su partido más reciente, un resultado precedido por una trayectoria irregular en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Solo ha ganado dos de sus últimos cinco encuentros y buscará dar la sorpresa ante una selección anfitriona que todavía trata de encontrar su rumbo sin el mejor jugador de su historia.

El historial de enfrentamientos favorece claramente a Argentina, que venció a Costa Rica por 3-1 en un amistoso en marzo de 2024. El equipo de Scaloni ha ganado los cuatro enfrentamientos anteriores recogidos en el conjunto de datos y ha marcado 12 goles en ellos.

Novedades de los equipos y convocatorias