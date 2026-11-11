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UEFA Nations League C
team-logoAlbania
Air Albania Stadium
team-logoFinlandia
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Ver Albania vs. Finlandia en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Albania vs Finlandia
Albania
Finlandia
UEFA Nations League C

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Albania-Finlandia de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA.

Cómo ver el Albania-Finlandia con una VPN

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Previa del partido

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UEFA Nations League C - Jornada 5
Air Albania Stadium

Albania recibe a Finlandia en el estadio Air Albania de Tirana en un partido de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA de gran importancia para ambas selecciones.

La Albania de Rolando Maran llega al encuentro como líder del Grupo 1 y busca afianzar su posición tras una racha de resultados dispares en la competición.

El último partido de Albania terminó con una victoria por 2-1 ante San Marino, aunque solo unos días antes había perdido contra esta misma Finlandia, un resultado que hará que afronte la revancha con especial atención.

La Finlandia de Jacob Friis llega tras perder su último partido de la Liga de Naciones por 1-0 ante Bielorrusia, un tropiezo que la ha dejado tercera en la clasificación del grupo.

Finlandia ya había derrotado a Albania por 2-1 en casa, así que sabe que puede obtener un buen resultado aquí, aunque jugar fuera supone un desafío diferente.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Albania-Finlandia.

Noticias de los equipos y convocatorias

Albania contra Finlandia alineaciones probables

Manager

  • R. Maran

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