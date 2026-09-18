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Abdelmawgood Samir
Traducido por

"Veo al Barcelona por él": una sorprendente confesión desde dentro del Atlético

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
Barcelona
A. Baena
España

Un solo nombre

Álex Baena, centrocampista del Atlético de Madrid, no ocultó su admiración por el Barcelona y por la estrella del conjunto catalán, Lamine Yamal, y afirmó que seguir los partidos del cuadro blaugrana se ha convertido para él en algo ligado a ver al joven extremo sobre el terreno de juego.

Baena, que ya reconoció durante su etapa en el Villarreal que jugar en el Barcelona era "uno de sus mayores sueños", habló esta vez sobre sus elecciones para el Balón de Oro, y no dudó en situar a Lamine Yamal a la cabeza de su lista.

Baena dijo: "Lo tengo muy claro. Mis tres mejores son Lamine, Rodri y Messi", antes de aclarar su postura sobre la estrella del Barcelona: "Al final, para mí, Lamine es el mejor jugador del mundo".

El jugador del Atlético de Madrid también elogió lo que ha hecho Rodri con la selección española, además de valorar lo que ha logrado Lionel Messi, antes de revelar que su admiración por Lamine ha ido más allá de simplemente seguir sus partidos con el Barcelona.

Baena añadió: "Lo he visto entrenar mucho este verano. Son cosas que no ves hacer a ningún compañero", señalando que ver al extremo español le produce la misma sensación que tenía cuando seguía a Messi.

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El centrocampista español dijo: "Creo que es uno de los pocos por los que veo los partidos solo por él. Esto solo me pasó con Messi, al que veía los partidos para verlo jugar, y me pasa lo mismo con él".

La admiración de Baena por Lamine llegó hasta el punto de reconocer que sigue al Barcelona especialmente por él, afirmando: "Veo al Barcelona por él, y por otras muchas razones, pero si no juega, me resultaría muy difícil verlos".

Baena revela la evolución del estado de Julián Álvarez

Baena habló también de su compañero en el Atlético de Madrid, Julián Álvarez, señalando la mejora de su estado anímico tras el difícil periodo que atravesó durante el verano.

Dijo: "Lo veo mucho mejor emocionalmente. Al final, fue un proceso muy difícil por el que pasó, especialmente a nivel personal", afirmando que los jugadores del Atlético intentaron apoyarlo durante todo el tiempo pasado.

Y agregó: "Intentamos ayudarlo en lo posible, y siempre lo entendemos", antes de revelar que el delantero argentino ha empezado a recuperar su ánimo poco a poco.

Baena concluyó sus declaraciones diciendo: "Ahora está muy bien, con ganas de terminar el año y ayudarnos en lo posible. Cada día sonríe más con sus compañeros, y eso al final es lo más importante".

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