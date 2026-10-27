¡Ventaja mínima sobre Kylian Mbappé! Así de ajustada fue la victoria de Harry Kane en el Balón de Oro

Según reveló el director de France Football, Vincent Garcia, al margen de la ceremonia de entrega de premios del lunes por la noche, al parecer solo unos pocos votos separaron al delantero del Bayern de Múnich del atacante del Real Madrid.

«Este año hubo varios candidatos serios. Los dos principales aspirantes eran Harry Kane y Kylian Mbappé, y la pugna entre ellos se decidió por un margen muy estrecho», explicó Garcia.

Al final, la diferencia de puntos fue incluso menor que la del resultado más ajustado hasta entonces, registrado en 2024. Aquel año, el centrocampista del Manchester City Rodri se impuso a Vinícius Júnior, del Real Madrid, por apenas 41 puntos: «La lucha por el primer puesto estuvo increíblemente reñida este año entre Kane y Mbappé», señaló Garcia.

Por momentos, incluso parecía más probable que triunfara el francés campeón del mundo en 2018, hasta que Kane lo adelantó en el último momento. «Seguí los resultados en tiempo real durante el mes de votación. Kylian estuvo en cabeza mucho tiempo, pero Harry Kane volvió a meterse en la pugna y, al final, todo se decidió por una diferencia de puntos muy, muy pequeña», añadió Garcia.

El director de FranceFootball no quiso revelar a qué jugador había votado: «Es mejor que se enteren cuando se publique, porque pido a los miembros del jurado que no revelen sus votos antes de que salga la revista, así que yo tampoco lo haré. Voté a alguien que no ganó y creo que también se lo habría merecido».

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Balón de Oro: ¿Se dejaron Kylian Mbappé y Lamine Yamal fuera de la carrera por sus propias declaraciones?

A diferencia de Kane, que siempre había evitado pronunciarse sobre sus posibilidades, Mbappé, al igual que Lamine Yamal, que acabó tercero, había llamado la atención en las últimas semanas por alabarse a sí mismo en público en repetidas ocasiones.

Es difícil determinar si eso acabó perjudicando a Mbappé en la votación. Con todo, el exresponsable del Balón de Oro Pascal Ferré declaró recientemente que consideraba un grave error esa autopromoción tan abierta.

«Los votantes no son ingenuos. Tienen tanto la experiencia como el criterio necesarios para analizar y valorar a un jugador sin tener que escuchar diez o quince veces que es el mejor», declaró al diario francés Le Parisien.

Además de participar en la organización de la ceremonia, Ferré fue en su día director de France Football, la revista francesa de fútbol que concede el Balón de Oro.