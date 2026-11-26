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El técnico del Venezia, Davide Nicola, compareció en rueda de prensa antes del partido en casa contra el Bologna, que abre la decimotercera jornada de liga, y comenzó repasando la situación de los lesionados:

«A día de hoy, Basic y Mazzocchi han vuelto al grupo, están disponibles. ¿Correia? Todavía no, pero creo que la próxima semana habrá alguna novedad. Ya arrastraba distintos problemas. Tengo muchas ganas de verlo, me he dado cuenta de que tiene cualidades que nos pueden servir. Para poder contar con él de forma continuada hay que plantear su recuperación de otra manera, pero lo conseguiremos».

A Adams le cuesta encontrar el gol: «No diría que corra demasiado. Corre lo que debe, como sus compañeros. Pero esto vale para todos: hay momentos en los que la carrera puede ser más eficaz, uno se desplaza de un espacio a otro por un motivo. Si tengo que analizar a Akor, diría que desde que estoy aquí ha tenido ocasiones para marcar al menos tres goles, además de las asistencias que ha dado a sus compañeros. Es un jugador y una persona que me gusta por el esfuerzo y la dedicación que pone. Se anula en lo individual, le importa ser útil al equipo. No veo ningún problema con nuestros delanteros. Veo un proceso de crecimiento que todavía requiere tiempo para trabajar determinadas situaciones y ganar fluidez y calidad. Confío en la plantilla que tengo a mi disposición y estoy contento con ella. Tienen cualidades que ellos mismos están descubriendo».

La alternativa es Lauberbach junto a Yeboah: «Si jugamos con dos delanteros, pronto se podrá ver a casi todos los que pueden ocupar esa posición. Estoy pensando en jugar con dos delanteros y distintas alternativas que quizá puedan aumentar nuestra imprevisibilidad. Pero siempre depende de lo que probemos sobre el campo. Cada etapa requiere los pasos adecuados, no me gusta improvisar».

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Sobre los jugadores que menos han participado, Lisman, Rrahmani y Toni Fernandez: «Todos ven que dedico tiempo a cada jugador, también en los entrenamientos: hago cambios, pruebo cosas, evalúo si hacen las cosas bien y, si no es así, los aparto para mostrarles lo que deben hacer. Cuando considero que un jugador está preparado para lo que quiero ver, no me lo pienso dos veces. Es el caso de Dagasso y Lamine Fanne, que con nosotros han tenido más de una oportunidad. Al mismo tiempo, o nos aumentan el número de cambios o cada jugador debe entrenarse a conciencia y esperar su oportunidad. Yo no engaño a los jugadores: si uno no juega con regularidad es porque no considero que esté preparado para darme determinadas cosas».