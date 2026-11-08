¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
Anuncios
Todo sobre apuestas en GOAL
Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

«¡Vended el United y largaos a casa de una p*** vez!»: los aficionados del Manchester United lanzan un duro mensaje a los Glazers e INEOS mientras se intensifican las protestas en Old Trafford

Sigue a GOAL en Google

El ambiente en Old Trafford se volvió irrespirable el domingo, cuando la afición del Manchester United descargó su furia contra los propietarios del club durante un desastroso partido ante el Aston Villa. Miles de seguidores participaron en una protesta visible y sonora para exigir un cambio total en la dirección, mientras se agravaba la crisis del equipo sobre el terreno de juego. Esta nueva oleada de descontento pone de relieve la creciente distancia entre los aficionados que acuden al estadio y los dirigentes responsables del rumbo actual del club.

Anuncios

La tensión se apodera de la Stretford End

El Teatro de los Sueños se pareció más a una pesadilla para la cúpula del Manchester United, mientras la afición intensificaba su campaña contra la familia Glazer y el departamento deportivo dirigido por INEOS. Antes incluso de que echara a rodar el balón, las gradas se llenaron de globos verdes y dorados, una referencia deliberada a los colores originales del club, cuando se llamaba Newton Heath, y un símbolo de oposición al actual régimen desde hace años. La protesta visual estuvo acompañada por cánticos incesantes de descontento que resonaron por todo el estadio y dejaron patente la profunda frustración de la afición tras años de lo que considera una mala gestión.

En un mensaje dirigido expresamente a las recientes propuestas del club sobre sus instalaciones, se desplegó una enorme pancarta en el corazón de la grada local. El mensaje era inequívoco y contundente: «No queremos un estadio nuevo, queremos nuevos propietarios». Estas palabras reflejan la creciente convicción entre los aficionados más fieles de que los cambios estéticos en el estadio son secundarios frente a la necesidad fundamental de una dirección que dé prioridad a la excelencia deportiva. A medida que avanzaba el partido, la hostilidad expresada en los cánticos fue en aumento. La Stretford End dejó clara su postura al grito de «Vended el United y largaos a vuestra p*** casa», que resonó por todo Old Trafford.

El equipo de Carrick se hunde entre los cánticos

Aunque las protestas dominaron la previa, lo que ocurrió sobre el césped fue igual de sombrío para el entrenador Michael Carrick. Las debilidades defensivas del United quedaron al descubierto casi de inmediato, cuando el Aston Villa se adelantó antes de que se cumpliera el primer minuto. Alysson Edward aprovechó una falta de concentración para marcar y dejó al equipo local tocado y a la afición atónita. El inicio de pesadilla empeoró apenas unos minutos después, cuando los visitantes duplicaron su ventaja y dejaron el encuentro prácticamente sentenciado antes incluso de que muchos aficionados hubieran ocupado sus asientos.

El segundo golpe llegó en el cuarto minuto, cuando Nicolas Jackson no desaprovechó la ocasión y empujó el balón a la red, dejando al United ante una remontada muy difícil. La facilidad con la que el Villa atravesó la defensa local dejó en muy mal lugar al planteamiento táctico actual y al estado anímico de los jugadores. Tras encajar dos goles en un abrir y cerrar de ojos, el plan diseñado por Carrick y su cuerpo técnico pareció desmoronarse. El silencio que siguió brevemente al segundo gol dio paso enseguida a nuevos cánticos contra los propietarios: la paciencia de la afición con toda la estructura del club había llegado a su límite. La reacción de los seguidores solo se atenuó con el penalti transformado por Bruno Fernandes en el minuto 15, que devolvió al United al partido.

Anuncios
Anuncios

El miedo al descenso se hace realidad

Las consecuencias estadísticas de esta última derrota son verdaderamente alarmantes para un club de la talla del Manchester United. Tras los resultados del fin de semana, incluidas las victorias del Sunderland y del Nottingham Forest, el Manchester United ha caído al 19.º puesto de la Premier League. Con solo siete puntos sumados en sus primeros diez partidos, la amenaza de una auténtica lucha por evitar el descenso ya no es una exageración, sino una realidad matemática. La falta de solidez defensiva sigue siendo la principal preocupación: el equipo aún no ha dejado su portería a cero en ninguna competición nacional esta temporada.

Pese al talento individual de jugadores como Bruno Fernandes, que sigue encabezando la liga en ocasiones creadas, el equipo continúa sin funcionar como un bloque. La desconexión entre los despachos y el césped ha generado un vacío de liderazgo que, por ahora, ocupa la indignación de la grada.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

Ver perfil del autor