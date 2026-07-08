Pese a ganar 3-2 a Egipto en octavos del Mundial 2026 y avanzar a cuartos, Argentina no alcanzó el liderato del ranking de la FIFA.

Sin embargo, el triunfo ante los Faraones no bastó para que el equipo de Lionel Scaloni recuperara el primer puesto de la clasificación de la FIFA, pues Francia conservó el liderato tras vencer a Paraguay en octavos.

Los “Gallos” suman 1925,86 puntos, apenas 0,71 más que los “Tango”, con 1925,15.

Según el diario argentino «TYC», desde que existe el ranking de la FIFA, ninguna selección llegó al Mundial como líder y ganó el título, lo que preocupa al “Tango”. Argentina lideró la clasificación previa gracias a la derrota de Francia ante Costa de Marfil (1-2) y el empate de España con Irak (1-1), y luego ratificó su nivel con triunfos sobre Honduras e Islandia.

Sin embargo, el segundo puesto de Argentina puede cambiar, pues la clasificación se actualiza tras cada partido del Mundial y aún pueden intercambiar posiciones.

La afición argentina se divide: unos lo ven como un tropiezo temporal, otros como un respiro frente a la “maldición del líder” que ha afectado a los líderes previos del Mundial.

fifa.com