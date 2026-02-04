Vélez vs. Boca Juniors, Torneo Apertura 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Vélez recibe a Boca Juniors este domingo 8 de febrero a las 22:15 horas (tiempo de Argentina) en el estadio José Amalfitani, por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

Sigue aquí en directo el Vélez vs. Boca Juniors del Torneo Apertura 2026

El Fortín llega al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a Independiente en la fecha 3, con gol de Jano Gordon. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto es tercero en la Zona A con siete puntos.

Por su parte, el Xeneize venció por 2-0 a Newell's en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Lautaro Blanco y Leandro Paredes. El cuadro a cargo de Claudio Úbeda es cuarto en la tabla con seis unidades.

Cómo ver Vélez vs Boca Juniors, Torneo Apertura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por TNT Sports (Argentina) y Disney+ (resto de Sudamérica). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Fanatiz.

Hora de inicio de Vélez vs Boca Juniors

El partido se disputa este domingo 8 de febrero a las 22:15 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio José Amalfitani.

México: 19:15 horas

España: 02:15 horas (lunes 9)

Estados Unidos: 20:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de Vélez

Maher Carrillo finalmente dio el brinco al viejo continente con la confirmación de su fichaje al Ajax. El futbolista de 19 años se despidió del club con una emotiva carta.

"Hoy me toca despedirme de una etapa muy importante de mi vida. Después de más de 10 años en este club que fue mi casa, solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias a la gente de Vélez, que siempre estuvo presente, en las buenas y en las difíciles, brindándome su apoyo y su cariño. Gracias a todos los empleados del club, a los delegados, al cuerpo médico, kinesiólogos y utileros, que con su trabajo diario y compromiso me acompañaron siempre y me hicieron sentir respaldado en cada momento", expresó.

"Gracias también a los cuerpos técnicos y entrenadores que confiaron en mí y me ayudaron a crecer, y a mis compañeros, por el día a día, el esfuerzo compartido, las charlas, las risas y por defender juntos estos colores. Gracias a mi familia, por estar en cada paso del camino, sosteniéndome y empujándome a seguir creciendo", agregó.

Fueron años muy lindos, llenos de aprendizajes, esfuerzo y muchas alegrías que voy a llevar conmigo para siempre. Hoy me toca cambiar de destino y encarar un nuevo desafío, pero el amor por estos colores jamás se va a olvidar. No es un adiós, es un hasta luego. Estoy seguro de que nuestros caminos volverán a cruzarse. Gracias por todo, mi Fortín querido", finalizó.

Noticias de Boca Juniors

El Xeneize tendrá que afrontar el duelo con una baja sensible, después de que sufrió una molestia en los isquiotibiales durante un entrenamiento en la semana. Un golpe duro en una posición donde no sobran las opciones.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

