Vélez - Nacional, por la Copa Libertadores: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Vélez suele ser señalado como una de las "instituciones modelo" del fútbol argentino. Sin embargo, no deja de estar atravesado por los resultados y, en un flojo semestre, vive una llamativa crisis con protestas de los socios por el andar del equipo, que apenas sacó un punto de seis ante Central Córdoba y Barracas Central. Pero todo puede empezar a volver a la normalidad a partir del encuentro ante Nacional.

Ambos conjuntos integran el Grupo C y todavía no pudieron festejar: el Fortín fue goleado por Estudiantes y no pudo pasar del empate ante Bragantino, mientras que el Bolso cayó ante los brasileños y luego igualó sin goles ante el Pincha. Por este motivo, ambos buscarán esos tres puntos que le permitan seguir en carrera y no quedar demasiado lejos.

PROBABLES FORMACIONES

VÉLEZ: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Máximo Perrone y Nicolás Garayalde; Luca Orellano, José Florentín y Lucas Janson; Lucas Pratto. DT: Julio Vaccari.

NACIONAL: Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Léo Coelho, Nicolás Marichal y Camilo Cándido; Yonathan Rodríguez y Felipe Carballo; Brian Ocampo, Manuel Monzeglio y Alex Castro; Emmanuel Gigliotti. DT: Pablo Repetto.

SEDE, DÍA, HORA Y ÁRBITRO

El encuentro entre el Timao y el Xeneize se disputará el martes 26 de abril desde las 19:15 en el Estadio José Amalfitani. El arbitraje estará a cargo del paraguayo Eber Aquino.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por Fox Sports, disponible en el servicio básico de todas las cableoperadoras. El streaming puede ser por Facebook Watch, Star + y por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).