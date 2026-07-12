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브렐 엠볼로 (Breel Embolo)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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Veinte años después, Embolo es el cuarto sancionado por hacer trampa en el Mundial

Argentina vs Switzerland
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B. Embolo
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La tarjeta roja contribuyó en gran medida a la derrota de Suiza

Este domingo por la mañana, en los cuartos de final del Mundial 2026, El delantero suizo Breel Embolo fue expulsado por doble amarilla por simulación, y el partido acabó 3-1 en la prórroga para los argentinos.

Según Opta, es el cuarto jugador en la historia del Mundial expulsado por doble amarilla por simulación y el primero desde Asamoah Gyan en 2006.

En el 72’, el árbitro João Pinheiro pitó falta de Paredes sobre Embolo y amonestó al argentino.

El VAR corrigió la decisión por «identificación errónea del jugador» y anuló la amonestación a Barydias.

Tras revisar la jugada, se confirmó que Paredes no había cometido falta y que Embolo había simulado, por lo que se anuló la amonestación al argentino y se mostró la tarjeta amarilla al suizo.

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Inglaterra crest
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Como ya tenía una amarilla, Embolo fue expulsado, dejando a Suiza con diez en su mejor momento.

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Además, Argentina amplió su dominio en prórrogas: 11 triunfos en 13 duelos mundialistas, incluidos los definidos en penaltis.

Los sudamericanos se adelantaron con un tanto de Alexis McAllister en el 10’, pero Dan Ndoye igualó en el 67’ y el partido fue a la prórroga.

Argentina sentenció con tantos de Julián Álvarez (m. 112) y Lautaro Martínez (m. 120+1).


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