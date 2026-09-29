«Veamos de qué son capaces entonces»: un exjugador del Manchester City exige un castigo nunca visto

The Athletic reveló hace pocos días que el ManCity fue declarado culpable en 114 de los 115 cargos relacionados con infracciones de la normativa financiera y de las reglas de Fair Play Financiero de la Premier League. Además de una deducción de puntos y una elevada multa, tampoco se descartarían varios descensos administrativos. Se dice que las draconianas sanciones difícilmente podrán evitarse.

Sin embargo, supuestamente también entra dentro de lo posible que se le retiren títulos ya conquistados. Al parecer, hay argumentos sólidos para que todos los resultados del ManCity entre 2009 y 2018 (objeto de la investigación) sean declarados nulos y sin efecto.

En el programa talkSPORT Breakfast, Mills, que vistió la camiseta de los Skyblues durante cinco años, se pronunció ahora sobre las acusaciones. Por él, el City debería recibir una sanción draconiana.

"Por cada temporada en la que hicieron trampas, se les debería imponer una deducción masiva de puntos en cada una de las temporadas venideras. Así que, si hicieron trampas durante nueve años, se les deberían restar 20 puntos en cada una de las próximas nueve temporadas. Veamos entonces de qué son capaces", dijo Mills.

En cambio, no ve con buenos ojos un simple descenso administrativo a segunda división. Al fin y al cabo, el club dispone de recursos financieros suficientes para ascender de nuevo tras solo un año en la categoría de plata y volver a pelear arriba de inmediato.

"Acabo de oír a un aficionado decir: 'Eso sería genial para la segunda división'. No, no lo sería. El City ascendería de inmediato otra vez, lo que significa que, en lugar de haber dos plazas para el ascenso (automático) (desde la Championship), solo quedaría una." Ni siquiera financieramente les compensaría a los equipos de segunda. "Solo juegas dos veces contra el Manchester City en esta temporada, así que no vas a generar ingresos enormes."

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¿Cómo decidirá la Premier League sobre el Manchester City?

Está por ver cómo decidirá finalmente la liga. "No existe un sistema justo y equitativo, porque se remonta muy atrás, y va a ser muy, muy difícil, porque otros clubes se quejarán entonces de que fueron perjudicados y descendieron, ¿cómo se va a regular eso?", cree Mills

Según informa The Athletic, varios clubes de la Premier League ya recurrieron hace algún tiempo a abogados de primer nivel para estudiar posibles reclamaciones en el marco del proceso contra los Skyblues. Dicho de forma sencilla: si se confirmaran perjuicios, esos clubes tendrían derecho a compensaciones, y además de varios millones. Según el Sun, la suma podría ascender a la friolera de 616 millones de euros.

Sin embargo, los clubes solo podrían emprender acciones legales una vez concluido el procedimiento de apelación. Cabe esperar que el ManCity presente recurso. Según el Guardian, el proceso podría alargarse aún meses o incluso años.