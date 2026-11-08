¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Segunda Division
team-logoGijon
Estadio El Molinon
team-logoReal Valladolid
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
Con la colaboración de

Ve hoy en directo el Sporting de Gijón vs. Real Valladolid: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Gijon vs Real Valladolid
Gijon
Real Valladolid
Segunda Division

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Sporting de Gijón contra el Real Valladolid, partido de Segunda División que se disputa hoy.

Cómo ver el Sporting de Gijón vs. Real Valladolid con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Aquí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.
EspañaDAZN
MéxicoSky Sports
República DominicanaSky Sports Norte
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en la plataforma del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

crest
Segunda Division - Jornada 13
Estadio El Molinon

El Sporting de Gijón recibe al Real Valladolid en el estadio El Molinón en un partido de Segunda División que tiene una importancia real para ambos clubes a estas alturas de la temporada.

El equipo de Nicolas Larcamon ocupa la séptima posición y llega a este encuentro en una buena racha, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos de Segunda División que dan motivos para confiar a la afición local.

En su último partido de liga, el Sporting venció a domicilio al AD Ceuta FC, un resultado que pone de relieve su capacidad para sacar adelante los partidos fuera de casa, además de ante su afición.

El Valladolid, dirigido por Fran Escriba, afronta el encuentro desde la decimotercera posición, pero demostró que puede rendir cuando importa al marcarle cuatro goles al Leganés en su último partido de Segunda División, hace solo unos días.

Ese resultado en Leganés habrá reforzado la confianza del Valladolid, aunque su rendimiento en los últimos cinco partidos ha sido irregular: ha combinado grandes victorias con derrotas que preocuparán a Escriba.

Ambos equipos se han enfrentado con frecuencia en esta categoría en las últimas temporadas, con resultados favorables a uno y otro, lo que dificulta señalar a un claro favorito para este encuentro.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Sporting de Gijón vs. Real Valladolid, incluida la hora de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Novedades de los equipos y plantillas

Gijon contra Real Valladolid alineaciones probables

Manager

  • N. Larcamon

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google