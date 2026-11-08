Cómo ver el Sporting de Gijón vs. Real Valladolid con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 13 8 nov 2026 - 12:30 Estadio El Molinon

El Sporting de Gijón recibe al Real Valladolid en el estadio El Molinón en un partido de Segunda División que tiene una importancia real para ambos clubes a estas alturas de la temporada.

El equipo de Nicolas Larcamon ocupa la séptima posición y llega a este encuentro en una buena racha, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos de Segunda División que dan motivos para confiar a la afición local.

En su último partido de liga, el Sporting venció a domicilio al AD Ceuta FC, un resultado que pone de relieve su capacidad para sacar adelante los partidos fuera de casa, además de ante su afición.

El Valladolid, dirigido por Fran Escriba, afronta el encuentro desde la decimotercera posición, pero demostró que puede rendir cuando importa al marcarle cuatro goles al Leganés en su último partido de Segunda División, hace solo unos días.

Ese resultado en Leganés habrá reforzado la confianza del Valladolid, aunque su rendimiento en los últimos cinco partidos ha sido irregular: ha combinado grandes victorias con derrotas que preocuparán a Escriba.

Ambos equipos se han enfrentado con frecuencia en esta categoría en las últimas temporadas, con resultados favorables a uno y otro, lo que dificulta señalar a un claro favorito para este encuentro.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Sporting de Gijón vs. Real Valladolid, incluida la hora de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

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