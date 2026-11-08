Cómo ver el Seattle Sounders FC vs Los Angeles FC con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - Jornada 34 7 nov 2026 - 19:10 Lumen Field

Seattle Sounders FC recibe a Los Angeles FC en el Lumen Field en un duelo de la Conferencia Oeste de gran importancia para ambos clubes, ahora que la temporada de la MLS se acerca a su recta final.

El equipo de Brian Schmetzer llega en un mal momento. Seattle ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, incluida una dura derrota por 5-1 ante Vancouver Whitecaps el 1 de noviembre, y actualmente ocupa el décimo puesto en la clasificación de la Conferencia Oeste.

Los Angeles FC llega en una posición más sólida, sexto en la Conferencia Oeste, aunque sus resultados recientes también han sido irregulares. La derrota por 1-3 ante Minnesota United el 2 de noviembre habrá frustrado a Xavi Tamarit, cuyo equipo buscará reaccionar.

El balance de los enfrentamientos recientes favorece a LAFC. Ganó por 1-0 el último duelo entre ambos, disputado en mayo, y en general ha llevado la mejor parte en este cruce durante las dos últimas temporadas.

Para Seattle, es un partido que no puede perder. Dejarse puntos en el Lumen Field ante un rival directo por la posición de cara a la postemporada agravaría una racha de resultados ya difícil.

LAFC, por su parte, tiene calidad para hacer daño a un Sounders que está encajando muchos goles. Heung-Min Son encabeza su once previsto y el conjunto visitante confía en generar ocasiones fuera de casa.

Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver este partido en directo.

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