Cómo ver el Pakhtakor Tashkent vs. Al Nassr FC con una VPN

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Previa del partido

AFC Liga de Campeones - Jornada 4 2 nov 2026 - 08:45

El Al Nassr viaja para enfrentarse al Pakhtakor Tashkent en la AFC Champions League Elite. El equipo de Ange Postecoglou llega a Uzbekistán en un gran momento de forma en la competición nacional.

El club saudí afronta este compromiso continental después de encadenar cinco victorias en todas las competiciones, incluida una por 5-3 ante el Al Kholood en la liga saudí, en la que Cristiano Ronaldo firmó un triplete en la segunda parte. El futbolista, de 41 años, suma ya 985 goles en su carrera y está a 15 de alcanzar la cifra sin precedentes de 1.000.

El Pakhtakor, dirigido por Kamoliddin Tadjiev, atraviesa una mala racha de resultados. El conjunto uzbeko solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos y, en el más reciente, perdió 1-0 ante el Al Quwa Al Jawiya en la AFC Champions League Elite.

El Al Nassr ocupa la novena posición en la clasificación del grupo Oeste, mientras que el Pakhtakor es duodécimo. El equipo de Postecoglou llega así en una situación más favorable a este encuentro. La diferencia entre ambos clubes en la competición continental convierte al Al Nassr en el claro favorito para sumar puntos.

Fuera del campo, el Al Nassr sigue siendo uno de los clubes de los que más se habla en el fútbol mundial. Han surgido informaciones sobre el interés de RedBird Capital Partners en estudiar la compra del club saudí, mientras que el posible regreso de Ronaldo a la selección de Portugal añade más expectación a un noviembre cargado de compromisos.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Pakhtakor Tashkent vs. Al Nassr FC.

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