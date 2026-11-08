Cómo ver el Atlético de Madrid contra el Barcelona con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 12 8 nov 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

El Atlético de Madrid recibe al Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano en un partido de LaLiga de gran importancia en la zona alta de la clasificación. El Barcelona llega como líder y el Atlético ocupa la segunda posición. Una victoria de cualquiera de los dos supondría un mensaje claro en la lucha por el título.

El equipo de Diego Simeone afronta el partido del domingo tras perder 0-2 ante el Bayern de Múnich en la Champions League, aunque se ha mostrado sólido en la competición doméstica, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos de liga. El Metropolitano sigue siendo un fortín y Simeone confiará en la organización defensiva de su equipo para frenar a un ataque del Barcelona en plena forma.

El Barcelona de Hansi Flick marcó seis goles al Deportivo Alavés el pasado fin de semana y después venció 3-0 al Aston Villa en la Champions League entre semana. Los azulgranas juegan con confianza y son una amenaza en todo el campo, con Lamine Yamal y Raphinha causando problemas a todas las defensas a las que se enfrentan.

Fuera del campo, la relación entre los clubes ha mejorado considerablemente tras un verano de tensiones marcado por el culebrón del traspaso de Julian Alvarez. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, encabezará una delegación que viajará a Madrid el domingo, y los directivos de ambos clubes compartirán un almuerzo antes del partido como muestra pública de la recuperación de sus relaciones.

La lista de bajas por lesión del Barcelona añade un elemento de incertidumbre. Jules Kounde, Dani Olmo y Rodri no estarán disponibles, lo que obliga a Flick a reorganizar sus opciones, mientras que el Atlético no contará con Cristian Romero en defensa.

Es un partido que podría alterar significativamente la lucha por el título. Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, ya ha admitido que quiere que ambos equipos se dejen puntos, lo que deja claro cuánto hay en juego.

Para saber cómo ver en directo el Atlético de Madrid contra el Barcelona, sigue leyendo y encontrarás información sobre el canal de televisión y la retransmisión en streaming.

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