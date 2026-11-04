Cómo ver el Athletico Paranaense contra el Vasco da Gama con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 34 4 nov 2026 - 17:30

El Athletico Paranaense recibe al Vasco da Gama en un partido de la Serie A que tiene importancia por motivos muy distintos para ambos equipos.

El equipo de Odair Hellmann ocupa la quinta posición y tratará de recuperarse después de que dos derrotas ligueras consecutivas ante Gremio y Palmeiras hayan frenado su avance hacia la parte alta de la clasificación.

El Vasco llega en una situación más delicada. El equipo de Pedro Emanuel ocupa el 13.º puesto de la Serie A y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, entre ellos una dura derrota por 1-4 ante el Flamengo y otra en la copa frente al Palmeiras. La presión sobre el grupo es real.

El Athlético tiene calidad para hacer daño en casa a la mayoría de sus rivales, y su victoria por 1-4 a domicilio ante el Chapecoense AF en un partido anterior de esta racha demostró de lo que es capaz cuando funciona su juego ofensivo. Recuperar aquí su mejor versión contribuiría en gran medida a reafirmar sus opciones de conquistar el título.

Para el Vasco, el reto es claro. Ganar a domicilio a un equipo que ocupa la quinta posición sería una importante declaración de intenciones en su lucha por la permanencia, pero sus resultados recientes ofrecen pocos indicios de que pueda conseguirlo.