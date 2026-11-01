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Primera División
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Ve hoy en directo el Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Athletic Club vs Real Sociedad
Athletic Club
Real Sociedad
Primera División

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad en LaLiga hoy.

Streaming Flexible
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✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.

✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.

✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.

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✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.

✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.

✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.

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✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.

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Cómo ver el Athletic de Bilbao vs Real Sociedad con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

EspañaDAZN
MéxicoSky Sports
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Previa del partido

crest
Primera División - Jornada 11
San Mames

El Athletic de Bilbao recibe a la Real Sociedad en San Mamés, en Bilbao, en uno de los derbis locales más intensos del País Vasco en LaLiga.

El Athletic llega a este encuentro en un buen momento en la competición doméstica, después de marcar cuatro goles al Getafe sin encajar ninguno en su último partido de liga. Nico Williams, que recientemente aseguró su continuidad en el club al firmar un contrato hasta 2035, es fundamental en todo lo que hace en ataque el equipo de Edin Terzic.

La Real Sociedad afronta este partido en la quinta posición de LaLiga, tres puestos y unos cuantos puntos por encima del Athletic, octavo. El equipo de Pellegrino Matarazzo ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y llega con confianza.

La Real Sociedad compagina la Europa League con la competición doméstica, lo que añade complejidad a la gestión de la plantilla. Su reciente goleada por 6-0 al Lillestroem demuestra que no le falta potencia ofensiva cuando la ocasión lo exige.

Para el Athletic, jugar en casa en San Mamés supone una ventaja importante. El estadio lleva mucho tiempo siendo un fortín y, con la continuidad de Williams asegurada a largo plazo y la plantilla prácticamente intacta, Terzic esperará que su equipo se imponga desde el pitido inicial.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo este derbi de LaLiga.

Noticias de los equipos y plantillas

Athletic Club contra Real Sociedad alineaciones probables

4-2-3-1
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
Formación
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Unai SimónUnai SimónD. VivianD. VivianY. BerchicheY. BerchicheA. LaporteA. Laporteteam-logoH. RinconB. GerenabarrenaB. GerenabarrenaN. WilliamsN. WilliamsI. WilliamsI. WilliamsA. BerenguerA. BerenguerM. JauregizarM. JauregizarM. SannadiM. SannadiA. RemiroA. RemiroJ. MartinJ. MartinSergio GómezSergio GómezM. SarrM. SarrH. FortH. FortJ. GorrotxategiJ. GorrotxategiA. BarrenetxeaA. BarrenetxeaL. SucicL. SucicGonçalo GuedesGonçalo GuedesC. SolerC. SolerM. OyarzabalM. Oyarzabal
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Athletic Club

Once inicial

Real Sociedad

Manager

  • E. Terzic
  • P. Matarazzo

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