Cómo ver el Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders FC con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - Jornada 33 1 nov 2026 - 15:30 BC Place

Vancouver Whitecaps recibe a Seattle Sounders FC en el BC Place en un duelo de la Conferencia Oeste en el que ambos equipos se juegan mucho, mientras la temporada regular de la MLS entra en su recta final.

El Vancouver Whitecaps de Jesper Soerensen lidera la Conferencia Oeste, pero no puede permitirse relajarse. Una victoria reforzaría su posición en el primer puesto de cara a los playoffs.

Seattle llega a Vancouver en una situación complicada. El equipo de Brian Schmetzer ocupa la novena posición en el Oeste y sus últimos resultados apenas han aliviado la presión sobre una plantilla que necesita puntos para seguir aspirando a los playoffs.

Los enfrentamientos previos entre ambos clubes añaden un aliciente más. Sus encuentros de este año en la MLS y en competiciones continentales ya han dejado algunos resultados destacados, y ninguno de los dos subestimará al otro.

Para Soerensen, sumar tres puntos en casa sería toda una declaración de intenciones. Para Schmetzer, lograr un buen resultado en el BC Place daría un nuevo impulso a la lucha de Seattle por un puesto en la fase final.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario para ver este partido en directo.

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