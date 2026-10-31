Cómo ver el Houston Dash contra el Portland Thorns con una VPN

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Previa del partido

NWSL - Jornada 28 1 nov 2026 - 17:00

El Houston Dash recibe al Portland Thorns en un partido de la temporada regular de la NWSL. Ambos equipos buscan mejorar su posición en la tabla cuando la temporada entra en su recta final.

El Dash llega a este partido a las órdenes de Fabrice Gautrat tras mostrar irregularidad en las últimas semanas. La victoria ante el Chicago Stars en su último encuentro le da algo de impulso, pero las dos derrotas consecutivas en casa anteriores han dejado al Houston necesitado de resultados.

El Portland Thorns llega en mejor momento bajo la dirección de Robert Vilahamn. El Thorns ganó al North Carolina Courage en su partido más reciente y ha sido difícil de batir en sus últimos encuentros.

Estos dos equipos ya se enfrentaron esta temporada y empataron 1-1 cuando el Portland jugó como local en septiembre. Ambos tendrán presente ese resultado mientras se preparan para un nuevo duelo que también tendrá consecuencias para la clasificación.

Para el Houston, ganar en casa es casi una necesidad dada su posición en la tabla. El Portland, cómodamente situado en la zona media, confía en sacar algo positivo de su visita.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver este partido de la NWSL, incluida la hora de inicio, las novedades de los equipos y sus resultados recientes.

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