Cómo ver el Deportivo Pasto contra Junior FC con una VPN

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Previa del partido

Primera A - Jornada 19 12 nov 2026 - 17:00

El Deportivo Pasto recibe al Junior FC en un partido del Clausura de Primera A de gran importancia para el equipo visitante, que llega presionado tanto por su posición en la tabla como por sus últimos resultados.

El Pasto de Diego Merino atraviesa una mala racha. En su partido más reciente cayó 5-0 ante Santa Fe, una dura derrota que llegó después de perder 2-1 frente a Bucaramanga. Ocupa el 18.º puesto en la clasificación del Clausura y el descenso es una amenaza real.

El Junior llega a Pasto tras vencer 2-0 a Cúcuta en su último partido, un resultado que supone cierto alivio después de una etapa irregular. El equipo de Sebastian Viera ocupa el 14.º puesto en la tabla del Clausura: no corre un peligro inmediato, pero tampoco está en una situación cómoda.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes ha estado muy igualado. Su duelo más reciente terminó con victoria del Junior por 4-3 en mayo de 2026, un partido con muchos goles que pone de relieve lo abiertos que suelen ser estos encuentros.

Ambos entrenadores saben lo que hay en juego. El Pasto necesita puntos para aliviar la presión del descenso. El Junior necesita regularidad para ascender en la tabla.

Sigue leyendo para saber dónde ver en directo el Deportivo Pasto contra Junior FC, incluidos los detalles del canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

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