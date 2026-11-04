Cómo ver el Al Qadsiah vs Al-Fayha con una VPN

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Previa del partido

1ª División - Jornada 13 5 nov 2026 - 12:30 Prince Saud bin Jalawi Stadium

El Al Qadsiah recibe al Al-Fayha en el estadio Príncipe Saud bin Jalawi de Khobar, en un partido de la Saudi Pro League en el que el equipo de Brendan Rodgers buscará prolongar la buena racha que lo ha llevado a luchar cerca de lo más alto de la tabla.

El Qadsiah llega en un gran momento. Goleó 6-0 al Al Riyadh en la liga antes de imponerse 5-0 al Al-Gharafa en la Liga de Campeones Élite de la AFC, y afronta este encuentro desde la segunda posición de la Saudi Pro League.

Aquella victoria en la competición de la AFC fue histórica para el club: la más abultada de su historia en competiciones asiáticas. Los goles de Mohammed Abu Shamat, Julian Quiñones, Yasser Al-Shahrani y Mohammed Al-Qahtani sellaron la goleada en Qatar.

El Al-Fayha, dirigido por Fabio Carille, llega con sensaciones muy distintas. Ocupa el 13.º puesto en la liga y ha mostrado irregularidad, aunque su partido más reciente, una victoria por 4-1 ante el Al-Faisaly, dejó motivos para el optimismo antes del viaje a Khobar.

Con el Qadsiah también pendiente de avanzar en la Copa del Rey y de disputar una semifinal de la Supercopa contra el Al Ahli en diciembre, Rodgers querrá mantener la buena dinámica en las competiciones nacionales. El Al-Fayha tendrá que ofrecer su mejor versión para frenar a un equipo que funciona a pleno rendimiento.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver este partido de la Saudi Pro League.

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