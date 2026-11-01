Cómo ver el Santos Laguna vs Necaxa con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Para eso resulta útil una red privada virtual (VPN).

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de confianza (por ejemplo, ExpressVPN ) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de confianza (por ejemplo, ) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor . Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba).

. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba). Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita al operador oficial. Entra en la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Liga MX - Jornada 15 1 nov 2026 - 18:00 Estadio Nuevo Corona

El Santos Laguna recibe al Necaxa en el Estadio Nuevo Corona de Torreon en un partido del Apertura 2026 de la Liga MX, al que ambos equipos llegan en momentos de forma muy distintos.

El Santos Laguna de Renato Paiva ha sufrido un tropiezo tras una buena racha. Los Guerreros habían ganado cuatro de sus cinco partidos anteriores de Liga MX antes de caer por 4-1 ante el Tijuana en su último encuentro, un resultado que les obliga a reaccionar en casa.

El Necaxa llega en un mal momento. El equipo de Juan Reynoso solo ha conseguido un empate en sus últimos cinco partidos de Liga MX: sumó un punto ante el FC Juarez y perdió frente al CD Guadalajara, el Atlas y el CF America durante ese periodo.

El Santos ocupa la 12.ª posición en la clasificación del Apertura, mientras que el Necaxa se encuentra en la 17.ª. Ambos clubes necesitan puntos, aunque por distintos motivos: el Santos, para recuperar el impulso; el Necaxa, para alejarse de los últimos puestos de la tabla.

Los antecedentes entre ambos ofrecen poco consuelo a los visitantes. El Necaxa ganó el duelo más reciente por 3-1 en el Estadio Nuevo Corona en enero de 2026, pero el balance de los últimos cinco enfrentamientos es ajustado, con resultados favorables a ambos equipos.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Santos Laguna vs Necaxa, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias de los equipos y plantillas