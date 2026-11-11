Cómo ver el Gabón-Lesoto con una VPN

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Previa del partido

Africa Cup of Nations Qualification - Jornada 3 13 nov 2026 - 11:00

Gabón recibe a Lesoto en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones, con ambos equipos en situaciones opuestas antes del partido.

Gabón ocupa el segundo puesto del Grupo A y buscará consolidar su posición tras una racha de resultados irregulares. El equipo de Sebastien Migne ha demostrado que puede competir a este nivel, pero le ha faltado regularidad, especialmente ante rivales más fuertes.

Lesoto llega en un momento complicado. El equipo de Bob Mafoso está anclado en el último puesto del grupo y aún no ha logrado encontrar su sitio en la fase de clasificación, tras acumular derrotas en sus últimos encuentros.

Gabón contará con la ventaja de jugar en casa y afrontará el partido con mayores expectativas. Su historial ante Lesoto en esta competición le da otro motivo para confiar en sus posibilidades.

Para Lesoto, el objetivo está claro: conseguir un resultado fuera de casa ante un equipo que ya le ha derrotado en esta fase. No será fácil, dada la situación actual de ambos conjuntos.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el partido.

Novedades de los equipos y convocatorias