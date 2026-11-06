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Primera A
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Ve el Chico FC vs. Internacional de Bogota en directo hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Chico FC vs Internacional de Bogota
Chico FC
Internacional de Bogota
Primera A

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Chico FC contra el Internacional de Bogota en la Primera A hoy.

Cómo ver el Chico FC contra el Internacional de Bogota con una VPN

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Previa del partido

crest
Primera A - Jornada 18

El Chico FC recibe al Internacional de Bogota en un partido del Torneo Clausura de la Primera A de Colombia que tiene mucho en juego para ambos clubes, aunque por motivos muy distintos.

El Chico ocupa el 17.º puesto de la tabla del Clausura y está inmerso en la lucha por evitar el descenso. El equipo de Jhon Gomez necesita sumar puntos con urgencia para salir de la zona baja. Tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga le han dejado escaso margen de error.

El Internacional de Bogota, dirigido por Ricardo Valino, llega en 12.ª posición, un puesto que no refleja ni sus aspiraciones ni su rendimiento reciente. Ha demostrado que puede hacer daño a sus rivales, pero la regularidad ha sido un problema.

El historial de enfrentamientos entre ambos añade un aliciente. El Internacional ha dominado los duelos recientes, con más de una victoria abultada, y el Chico tendrá que encontrar soluciones que rara vez ha mostrado en este enfrentamiento.

Para el Chico, es un partido que no se puede permitir perder. Para el Internacional, supone una oportunidad de ganar impulso y subir puestos en la clasificación durante la segunda mitad de la temporada.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para ver el Chico FC contra el Internacional de Bogota, incluidos los detalles de la retransmisión en directo y la hora de inicio.

Noticias de los equipos & plantillas

Chico FC contra Internacional de Bogota alineaciones

4-4-2
Chico FC crest
Chico FC
CFC
Formación
Internacional de Bogota crest
Internacional de Bogota
IDB
3-4-1-2
team-logoD. Agudeloteam-logoC. Blancoteam-logoD. Ramirezteam-logoD. Polancoteam-logoJ. Menateam-logoE. Sarriateam-logoJ. Cardenasteam-logoJ. Diazteam-logoS. Merateam-logoJ. Pimentelteam-logoA. Mayateam-logoW. Farinezteam-logoC. Vivasteam-logoA. Irazoqueteam-logoM. Rodasteam-logoJ. Castroteam-logoM. Perniateam-logoJ. Caballeroteam-logoR. Manjarresteam-logoL. Vasquezteam-logoC. Dajometeam-logoF. Sanguinetti
Internacional de Bogota crest
Internacional de Bogota
IDB
4-4-2
Chico FC

Once inicial

Internacional de Bogota

Suplentes

Manager

  • J. Gomez
  • R. Valino

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