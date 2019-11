Vázquez, tras la caída en el clásico: "Lógicamente teníamos que hacer un mix"

Primera División de Honduras: El DT de Motagua justificó el armado de su equipo ante Olimpia, con la final de la Liga Concacaf bien próxima.

Diego Vázquez desdramatizó la derrota 2-0 a manos de Olimpia en el clásico hondureño al declararse consciente de que Motagua no tiene un plantel largo. El Ciclón Azul se medirá este jueves con Saprissa en la ida de la final de la Liga Concacaf y es por eso que el entrenador debió apelar a un conjunto con combinación de titulares y suplentes.

"Quizá, Motagua no tiene para hacer tres equipos, lógicamente teníamos que hacer un mix. No quiere decir que no le dimos importancia, sino que respetamos lo que nos jugamos el día jueves", analizó el estratega argentino tras la caída en el postergado de la fecha 5 del Apertura 2019.

En la misma línea, enfocado en el inminente cruce internacional en suelo costarricense, Vázquez amplió: "Es difícil estar concentrado en un partido de este tipo cuando te jugás una final el jueves, pero los chicos tenían que aprovechar la oportunidad".

Y en relación a lo que resta del torneo nacional previo a la recta final, el guía de Motagua sentenció: "Nos quedan dos partidos; hoy (domingo) hicimos un buen primer tiempo, tuvimos que hacer un equipo nuevo. Vamos a seguir apostando a hacer buenos partidos y llegar bien en la pentagonal".

Foto: DELMER MARTINEZ/AFP via Getty Images