Vázquez: "Lástima que se decida por un gol claramente en offside"

Primera División Honduras: El entrenador de Motagua se mostró molesto por la manera en que Olimpia se llevó el triunfo en el clásico.

Diego Vázquez dejó el Estadio Nacional de Tegucicalpa con mucha bronca después de la derrota de su equipo por 2-1 a manos de Olimpia, en una resolución que considera injusta dada la manera que llegó el tanto de la victoria de su rival.

Así lo expuso el técnico de Motagua tras haber perdido la chance de escalar a la cima del Apertura. "Fue un partido bastante parejo, una lástima que se decida por un gol claramente en offside, no sé qué estaba viendo el línea si está a dos metros de Rougier. Siempre es lo mismo... Caliente por eso. Después, el partido fue de trámite parejo, bastante trabado. Quizá no tuvimos mucha claridad, salvo la última de Walter que pudimos empatar el partido, pero no me gusta que se decida un clásico por un error tan marcado como este", disparó el argentino.

A su vez, el estratega del Ciclón Azul ahondó en los fallos que perjudican a los suyos: "Hay cosas que sos recurrentes y creo que es el mismo que nos cobró el penal con Melissa Pastrana, me parece, quizá me equivoco... Todos los errores que tengo en la memoria en los clásicos son en contra de Motagua y demasiado groseros".

Y a la hora de la autocrítica, Vázquez comentó: "Nos faltó esa rebeldía para ir a buscar más, generar más idea con la pelota. Generamos poco, nos faltó un poco de rebeldía como para ir a buscar. Lo que no me gustó fue el línea que se come ese offside en un clásico".