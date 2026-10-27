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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

«¡Vaya casualidad!»: una exestrella del Real Madrid se burla de la coronación de Harry Kane con el Balón de Oro

H. Kane
Inglaterra

¿Qué dijo?

Guti, exestrella del Real Madrid, generó polémica al cuestionar de forma irónica la coronación del inglés Harry Kane con el Balón de Oro de 2026, al considerar que su triunfo estaba decidido de antemano, en unas declaraciones que reflejaron su falta de convencimiento con el resultado, en medio de distintas preferencias en España sobre la identidad del ganador del premio individual más destacado del fútbol.

Guti afirmó, durante su aparición en el programa "El Chiringuito de Jugones", que el traslado del premio a un residente de Londres fue una coincidencia sospechosa, dando a entender que la coronación del delantero de la selección de Inglaterra estaba planeada desde el principio.

La exestrella del Real Madrid añadió, con ironía: "El Balón de Oro se ha trasladado a Londres y lo ha ganado un residente de Londres. Qué casualidad, ¿no? ¡Es una verdadera casualidad! Esto estaba escrito desde el principio, sin ninguna duda". 

Guti no se detuvo en el cuestionamiento de las circunstancias de la coronación, sino que señaló que los gestos del rostro de Kane al anunciarse su triunfo reflejaron, según su creencia, que no esperaba recibir el premio, explicando que el jugador inglés pensaba que Lamine Yamal y Kylian Mbappé le superarían en la carrera por la competición.

Las declaraciones de Guti llegan en un contexto de reacciones dispares sobre la identidad del ganador del Balón de Oro, pues un sector de los seguidores en España prefería la coronación de alguno de los jugadores que conquistaron el Mundial durante el verano, mientras que algunos aficionados del Real Madrid esperaban que Mbappé ganara el premio en lugar del delantero inglés.

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