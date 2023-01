Vasco de Gama preguntó por el Papu Gómez pero lo considera una opción imposible

El club brasileño sondeó la situación del jugador argentino, pero hasta el momento no ha habido avances.

La afición del Vascode Gama alborotó las redes sociales tras los rumores de que el club habría hecho una oferta al Sevilla por el Papu Gómez. Este jueves, sin embargo, el director ejecutivo del club, Paulo Bracks, negó esta posibilidad.

"No hay negociación. Es una situación que no hubo propuesta y no nos sentamos a la mesa ni con el Sevilla, ni con el jugador. No hay ninguna posibilidad de que el jugador vista la camiseta del Vasco", destacó el dirigente en una entrevista con "ESPN".

No obstante, Vasco sí sondeó la situación del argentino. La consulta, según ha podido saber GOAL, se produjo antes del inicio del Mundial de Qatar, y el club brasileño entendió que, en ese momento, las cantidades no se ajustaban a las expectativas del club. Desde entonces, no ha habido más conversaciones.