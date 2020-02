Vasco Aguirre, ante el reto más grande de su carrera como entrenador

El timonel mexicano se encuentra en una posición comprometida, luego de la salida de Martin Braithwaite al Barcelona.

Ya pasaron tres meses desde que el hizo oficial la llegada de Javier Aguirre, con el objetivo de lograr la permanencia en La Liga. El reto no era sencillo, pero lo cierto es que con el paso del tiempo las condiciones son aún más complejas y ponen cuesta arriba el sueño del Pepinero.

La mano del timonel mexicano se ha notado desde el primer momento, consiguiendo buenos resultados y una importante mejoría en el nivel competitivo del equipo. Eso le ha permitido al Leganés salir del último puesto y situarse a tan solo dos puntos de la zona de permanencia en La Liga.

Sin embargo, el modesto equipo español se llevó un duro golpe en el mercado de pases. , en primera instancia, compró a una de las principales figuras del equipo: Youssef En-Nesyri, quien había dejado muestras de su calidad luego de haber marcado en cinco oportunidades.

Luego vino el , que no se quedó de brazos cruzados tras la terrible lesión de Ousmane Dembele. El club catalán, al no tener demasiadas opciones por no estar dentro del periodo de transferencias, se fijó en Martin Braithwaite, por quien pagó unos 18 millones de euros por su cláusula.

La salida del danés deja aún más comprometido al equipo de Aguirre, pues la normativa vigente en establece que los clubes no pueden reforzarse fuera del mercado de pases, salvo cuando se confirme la lesión de gravedad de uno de sus jugadores. El Lega, por lo tanto, no puede fichar.

"Es una situación excepcional que no nos esperábamos, el daño ya está hecho. Nos habiliten o no, es difícil repararlo. Estoy dolida, por supuesto. Prefiero no opinar sobre si me ha parecido feo el detalle del Barcelona", dijo la presidenta del Leganés, Victoria Pavón sobre la situación del club.

Todavía restan 14 partidos para finalizar la temporada en España, tiempo suficiente para que el Vasco Aguirre pelee por la permanencia en la Primera División. Apenas dos puntos lo separan del de Vigo, pero tendrá que recorrer este largo y complicado camino sin dos de sus principales figuras.

UN EXPERTO EN SITUACIONES DIFÍCILES

No es la primera vez que Aguirre se ve en una situación complicada. El timonel mexicano, de hecho, cuenta con una importante experiencia en lo que a la salvación de los equipos se refiere. Pocos saben manejar la presión de pelear por la permanencia como el Vasco.

El antecedente más llamativo es el del , que anunció su contratación tras la Jornada 11 de la temporada 2010-2011. El equipo estaba en el último puesto de la tabla de posiciones, pero Aguirre pudo revertir la situación y logró la salvación en la última fecha ante .

Algo parecido sucedió durante su paso por el , al que también recibió como colista de la Primera División. Los Periquitos dieron un salto de calidad inesperado e incluso quedaron a un paso de entrar a , logrando la permanencia con seis fechas de anticipación.