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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

«¿Vas a seguir siendo tan lindo, Mourinho?»: Abú Trika le exige explotar tras los desastres arbitrales

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
A. Aboutrika
España
Portugal
Egipto
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Jordania

¡De la ley a ayudar a un amigo!

Mohamed Aboutrika, exestrella del Al Ahly y de la selección de Egipto, envió un fuerte mensaje al portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, tras la derrota del equipo ante el Atlético de Madrid por (2-1), la noche de este domingo, en el marco de la séptima jornada de la Liga española.

Durante su análisis del partido a través de la red de canales "beIN Sports", Aboutrika criticó las decisiones arbitrales que se vivieron en el derbi de Madrid, al considerar que el Real Madrid sufrió una aplicación desigual del reglamento a lo largo de los dos tiempos del encuentro.

La exestrella del Al Ahly y de la selección de Egipto dijo: "Lo normal es que el equipo que juega 12 contra 10 sea el que gane, y el que tiene al árbitro de su lado gana. El árbitro en el primer tiempo se negó a aplicar el reglamento a favor del Real Madrid, y en el segundo tiempo aplicó el reglamento en su contra".

Y añadió: "¿Vas a seguir siendo cute, Mourinho? El momento de la explosión ha llegado, y quiero verte en la rueda de prensa. Que un equipo esté mal a nivel técnico no significa que se le esté haciendo injusticia. La expulsión es correcta y reglamentaria, pero ¿dónde estaba el reglamento en el primer tiempo? La verdad es que fue una victoria con la ayuda de un amigo".

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El derbi de Madrid vivió una amplia polémica arbitral, después de que el Real Madrid protestara por la no exhibición de la tarjeta roja en más de una acción durante el primer tiempo, siendo la más destacada la entrada de Cuti Romero sobre Jude Bellingham, además de la entrada de Kang-in Lee contra Federico Valverde.

El canal del Real Madrid consideró que ambos jugadores merecían la expulsión, lo que habría obligado al Atlético de Madrid a terminar el partido con nueve jugadores, antes de que todo acabara con la exhibición de la tarjeta roja a Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, durante el segundo tiempo tras la intervención de la tecnología del videoarbitraje "VAR".

El derbi terminó con la victoria del Atlético de Madrid por (2-1), en un partido que vivió una gran polémica en torno a las decisiones arbitrales, coincidiendo con las críticas de Aboutrika a Mourinho y a su forma de gestionar el desarrollo del encuentro.

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