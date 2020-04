Vargas quiere que el torneo se declare nulo: "¿Como vas a elegir un campeón faltando montón de fechas por jugar?"

Liga Nacional de Honduras: Antes de la reunión virtual, el entrenador de Marathón dijo que considera incorrecto que declaren a Motagua campeón.

Héctor Vargas rompió el silencio horas antes de que la Liga Nacional realice una sesión virtual con los dirigentes de los clubes y determinen el rumbo del torneo Clausura. El entrenador de Marathón tiene claro que Motagua no tiene que ser considerado campeón.

"Con el solo hecho de pedir o insinuar ir a una votación en una pandemia por la que hay más de 200 mil muertos en el mundo, eso es un acto de mala leche", comenzó diciendo el técnico argentino en una entrevista con el diario La Prensa.

Y agregó: "Lo mejor es que el torneo se declare nulo. Es lo más cercano al Fair Play. ¿Como vas a elegir un campeón faltando montón de fechas por jugar? Lo hablo a nivel personal, si a mí me dicen que soy campeón, no voy a recibir ningún premio, lo rechazo".

"Si me hubiese tocado a mí ir primero y a 10 puntos, no puedo festejar cuando la gente esta en este momento sufriendo. Me parece que sería una medida exageradamente mal tomada si se deciden por dejar campeón a alguien", continuó.

Al mismo tiempo, criticó con dureza a su compatriota Diego Vázquez, quien dijo que lo justo sería que declaren campeón a Motagua: "Es parte de la novatez, del recién empezar, eso de decir que le tienen que dar el campeonato a Motagua. Si le dan el campeonato, tienen que descender porque la diferencia de puntos del Honduras Progreso es más con , que la de nosotros con el primer lugar".

"Voy a cumplir 60 años, pero yo no trafico con la muerte. Es un trabajo pasional al 100%. A veces perder un partido y sufrirlo, pero de ahí a la muerte hay un paso muy grande y yo no concibo eso", cerró.

Marathón se ubicaba segundo a tres puntos de Motagua cuando llegó la suspensión del Clausura.