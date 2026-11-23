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Doblete ante la Fiorentina y undécimo gol liguero para el prodigio del equipo de Juric. El Inter, muy atento.

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Gustavo Varela deslumbra bajo la mirada del Inter. Esta noche, el director deportivo Dario Baccin ha estado en el Brianteo para presenciar el Monza-Fiorentina y el delantero portugués ha acaparado los focos al llevar a su equipo a la victoria por 3-0: dos goles, uno de ellos con un taconazo magistral, otra actuación para enmarcar y su undécimo gol en liga, que lo sitúa segundo en la tabla de goleadores, solo por detrás de Donyell Malen, en su primera temporada en la Serie A.

CIFRAS DE RÉCORD: 11 goles en 12 partidos en la Serie A, que pasan a ser 13 en 12 encuentros si se incluye la Coppa Italia: impacto arrollador en Italia del delantero portugués nacido en 2005, de origen caboverdiano. Llegó en verano procedente del Benfica, donde pasó por todas las categorías inferiores, tras una cesión al Gil Vicente, también en Portugal: ya vale 40 millones de euros después de convertirse en el tercer jugador que alcanza los diez goles en sus primeros 11 partidos en la Serie A en los últimos 50 años, después de Vincenzo Montella en 1997 y Diego Milito en 2008.

CUÁNTO CUESTA: Ivan Juric lo ha reiterado: «Si en enero nos dan 50 millones y rehacemos el equipo, por mí bien». El Monza anunció el fichaje de Varela el 27 de julio de 2026, en propiedad por 3,5 millones de euros, y el delantero firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2030: seis meses después, ya vale diez veces más. Varela es ante todo un delantero centro, pero también puede jugar junto a otro punta.

QUIÉN LO QUIERE: Varios clubes de la Serie A no han sido indiferentes a sus actuaciones. Precisamente ante elInter debutó y marcó su primer gol en la Serie A, propio de un auténtico goleador: el Inter lo sigue de cerca y no es la primera vez que Baccin acude al estadio de Monza para observarlo. El Milan también lo había incluido entre sus posibles fichajes para enero, al considerarlo un buen recambio para Goncalo Ramos, compatriota suyo, como también lo es Amorim. Lo cierto es que, si sigue así, Varela no permanecerá mucho tiempo en Monza: quizá poco más de un mes.