¡VAR-CICAL! Frenkie de Jong furioso tras una «escandalosa» decisión de fuera de juego de ocho minutos que impide al Barcelona remontar ante el Atlético de Madrid

La noche del Barcelona en la capital española fue de mal en peor, ya que una controvertida intervención del VAR ensombreció una noche para olvidar para los hombres de Hansi Flick. El equipo blaugrana, que actualmente ocupa el primer puesto de la tabla de la Liga, ya se estaba recuperando de una avalancha de goles en la primera parte en el Riad Air Metropolitano cuando Pau Cubarsi pareció recortar distancias. Sin embargo, una agotadora revisión de ocho minutos acabó anulando el gol, lo que dejó a las superestrellas y al cuerpo técnico del Barça absolutamente furiosos con el arbitraje.

El partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey fue una auténtica pesadilla para los visitantes, que se encontraron con cuatro goles en contra al descanso en una actuación desastrosa. Mientras el equipo de Diego Simeone arrasaba, el tema de conversación tras el pitido final fue el fallo de la tecnología semiautomática de fuera de juego, que obligó a los árbitros del VAR a trazar líneas manualmente mientras el partido se paralizaba por completo durante casi diez minutos.

«¡Es un escándalo!» — Frenkie de Jong arremete

El centrocampista holandés Frenkie de Jong no se contuvo cuando le preguntaron por el gol anulado en la zona mixta. El creador de juego no podía creer que la tecnología destinada a agilizar el juego provocara un retraso tan largo y confuso. «En la foto del fuera de juego, ni siquiera se ve el contacto con el balón en el momento en que Fermín dispara», dijo De Jong a los periodistas. «Más tarde, salió otra imagen en la que se veía claramente que el defensa estaba un metro por detrás de Lewandowski. Es muy extraño, es un escándalo».

Eric García, que vivió una noche difícil contra sus antiguos rivales, se hizo eco de la frustración. El defensa del Barça formaba parte de una zaga que se vio expuesta de forma habitual y despiadada a lo largo del partido. García calificó el retraso de «vergonzoso» y cuestionó por qué el sistema semiautomático falló cuando más se necesitaba, dejando a los jugadores en el limbo durante el periodo más crítico de su intento de remontada.

Flick, desconcertado por la falta de comunicación

Hansi Flick, que sufrió quizás la derrota más vergonzosa de su carrera, se mostró igualmente crítico con el arbitraje. Se vio al seleccionador alemán discutiendo acaloradamente la decisión con el cuarto árbitro en la banda. «Para mí, es una locura esperar tanto tiempo para resolver una situación así. Siete minutos, piénsenlo... Cuando vi la repetición, quedó claro que no había fuera de juego», comentó Flick durante la rueda de prensa posterior al partido.

El técnico también lamentó la «total falta de comunicación» por parte del equipo arbitral durante la larga pausa. Mientras su equipo luchaba por hacer frente a un inspirado Atlético de Madrid, Flick consideró que el gol habría proporcionado al menos una plataforma para remontar en el partido de vuelta. En cambio, el comité arbitral admitió más tarde que el sistema sufrió un «error de modelización» debido a la alta densidad de jugadores en el área, lo que obligó a una intervención manual que el Barça simplemente no acepta.

Simeone se burla de Yamal mientras el Barça se desmorona

Mientras el Barça se enfurecía con los árbitros, Diego Simeone disfrutaba cada segundo del dominio de su equipo. El técnico argentino se mostró muy animado en la banda, sobre todo después de que Ademola Lookman marcara el tercer gol. En un momento que se hizo rápidamente viral, Simeone fue sorprendido ridiculizando al joven prodigio del Barça, Lamine Yamal, levantando tres dedos para recordarle al adolescente el marcador mientras pasaba por la zona técnica.

La humillación no terminó ahí, ya que Julián Álvarez, un jugador vinculado con un futuro fichaje por el Barcelona como sucesor a largo plazo de Robert Lewandowski, puso el 4-0 antes del descanso. La intensidad del Atlético fue demasiado para un Barça que echaba en falta a jugadores como Raphinha y Gavi, pero la «alegría para la gente» de la que habló Simeone tras el partido se vio muy empañada por la polémica del VAR, que le robó el ritmo al encuentro.

El futuro en el punto de mira en medio del caos del Metropolitano

Las consecuencias de esta derrota van más allá del marcador, ya que el veterano delantero Robert Lewandowski se enfrenta actualmente a un momento decisivo en su carrera. El polaco fue el protagonista de la decisión de fuera de juego que no favoreció al Barça y, con su contrato a punto de expirar, se dice que varios clubes, entre ellos, irónicamente, el Atlético de Madrid, están interesados en ficharlo. Según se informa, Lewandowski está esperando las elecciones presidenciales del club en marzo antes de decidir su próximo paso.

Por ahora, Flick y su equipo deben encontrar la manera de recomponerse antes del partido de vuelta en el Camp Nou el 4 de marzo. Con Eric García fuera de combate tras una tarjeta roja en los últimos minutos y el golpe psicológico del «escándalo» del VAR aún fresco, la tarea parece más difícil que nunca. El Barcelona sigue liderando la Liga, pero esta noche en Madrid ha quedado demostrado que, cuando la tecnología falla y la defensa se desmorona, incluso los que están en la cima pueden caer estrepitosamente a tierra.