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Paolo Vanoli habla de sí mismo. El entrenador de la Fiorentina, en una entrevista que se publicará mañana en Cronache di Spogliatoio (de la que hoy se ha difundido un adelanto), repasa los últimos meses, desde su salida del club en junio hasta su regreso al banquillo tras la destitución de Grosso. Estas son sus palabras: «Mi mujer me dijo este verano: “Has pasado un verano en el que siempre parecía que ibas a morir mañana”. Así os podéis hacer una idea de cómo pasé el verano», dice Vanoli sobre el tiempo que estuvo lejos de Florencia.

Después continúa hablando de su salida de la Fiorentina tras la pasada temporada: «No lo oculto, fue una gran decepción no poder seguir adelante con algo que me había ganado en el campo. Pero, al mismo tiempo, siempre he dicho que, cuando cambian las directivas de los clubes y llegan personas nuevas, inevitablemente se toma una decisión desde el club. Así que lo pasé mal porque pensaba en lo que podría haber hecho, pero lo acepté. Fueron unas vacaciones forzadas, que pasé como pude... Menos mal que tenía a mi lado a un grupo de locos que me ayudó a pasar el tiempo (ríe, N. de la R.). Y, en cualquier caso, siempre pensé en lo que podía suceder durante el mercado de fichajes».

Vanoli vuelve después sobre los días de su regreso, que se produjo en septiembre: «Fue una sorpresa realmente inesperada, pero la recibí con muchísimo entusiasmo por volver a hacer algo bonito. No he vuelto aquí para decir: “Yo tenía razón”. No me interesa en absoluto. He vuelto porque creo en este nuevo proyecto que están construyendo los propietarios y el director. Y me he prometido vivir más Florencia, porque el año pasado mi residencia estaba aquí, en el Viola Park, para poder alcanzar el objetivo. Ahora quiero disfrutar más de la ciudad. Es preciosa y sus aficionados son fanáticos, pero siempre te empujan a ir más allá. Me gustaría darles otra alegría a los aficionados después de la que les di como futbolista, o sentar las bases para poder decir: “Bien, esta es la base para una gran Fiorentina en el futuro”».

Por último: «Estuve en el estreno de Pieraccioni. Vivir la ciudad también es eso. El otro día fui al cine a ver la película de Bove. Fue conmovedora. De vez en cuando me encuentro con aficionados por ahí y siempre son divertidos. También me recuerdan los cambios (ríe, N. de la R.)».