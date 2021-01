Van Rankin dejaría Chivas para jugar en el Portland Timbers de la MLS

El defensor no entró en planes del cuerpo técnico y está cerca de emigrar a Estados Unidos.

La se ha convertido en el refugio de futbolistas mexicanos y ahora es Josecarlos Van Rankin quien llegaría al futbol de para la temporada 2021, siguiendo los pasos de otros mexicanos como Chicharito, Carlos Vela, Jürgen Damm o Rodolfo Pizarro.



Van Rankin, quien reportó con luego de haber cumplido con su préstamo con Santos, no entró en planes del cuerpo técnico encabezado por Víctor Manuel Vucetich ha sido del interés de y las negociaciones se encuentran avanzadas, confesaron fuentes al interior del club de Oregon a Goal.



El equipo de Giovanni Savarese le echó el ojo a Josecarlos a través del departamento de inteligencia deportiva del club para competirle al lateral derecho venezolano Pablo Bonilla. La idea del cuerpo técnico es hacer mucho más agresivo al equipo con los largos recorridos del mexicano en la cancha.



En principio, Portland había buscado un préstamo por Josecarlos por los próximos dos años; sin embargo la intención del Guadalajara sería desprenderse definitivamente del jugador.



Al no llegar con la etiqueta de jugador franquicia, también se negocia una disminución de sueldo conforme a las percepciones económicas de Van Rankin, además de que los Rojiblancos no deban pagar algún porcentaje de su sueldo.

El Rebaño también se encuentra finiquitando los últimos detalles de la operación salida de Javier Eduardo López a San José Earthquakes de la MLS, jugador que aceptó ‘bajarse el sueldo’ por las condiciones económicas de los Terremotos.