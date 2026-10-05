Robin van Persie habla en una extensa entrevista con Flashscore sobre su pasado como jugador y su oficio de entrenador, entre otras cosas. Sorprendentemente, el exdelantero no habla sobre su despido del Feyenoord el pasado verano.

Van Persie responde en primer lugar a la pregunta de qué visiones futbolísticas pueden interesarle. «En el fútbol me fascinan enfoques muy distintos. Como jugador tenía una visión basada sobre todo en determinados principios, mientras que mi experiencia como entrenador me ha enseñado a ver el juego desde una perspectiva más amplia. Hoy en día puedo apreciar tanto a un equipo que golpea con muchísima rapidez en las transiciones como a uno capaz de dominar un partido a través de la posesión y la salida de balón».

Después, al entrenador sin equipo se le recuerda que una vez dijo que «el fútbol es arte». En ese contexto, Van Persie menciona los goles más bonitos de su carrera. «Obviamente, el gol contra España, el cabezazo. Y a nivel de clubes, las voleas contra el Charlton Athletic con el Arsenal y contra el Aston Villa con el Manchester United». La volea contra el Aston Villa, por cierto, tuvo lugar en el partido del título del Manchester United en Old Trafford en 2013.

Van Persie añade de inmediato: «Pero para mí no son tanto esos momentos los más importantes. Se trata más de los momentos que los preceden, porque todo el mundo ve lo que pasa en el campo. La mayoría de la gente solo ve los momentos bonitos, pero para mí lo que cuenta sobre todo es el trabajo duro, el sacrificio, lo que haces cuando nadie mira. Y eso es para mí más importante que un gol concreto».

La antigua estrella del Arsenal y del Manchester United se enfrentó a varios grandes defensores durante sus años en la Premier League. Hubo cuatro zagueros contra los que el rotterdamés casi siempre lo pasó mal. «John Terry, Thiago Silva, Rio Ferdinand y Nemanja Vidic fueron los jugadores con los que más problemas tuve».

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Van Persie también conoce el lado oscuro de la vida de un futbolista profesional. Sufrió lesiones en más de una ocasión, pero siempre logró volver. «Para superar determinados periodos necesitas fuerza, paciencia y, sobre todo, la capacidad de levantarte de nuevo sin rendirte. Doy mucho valor a esos momentos, incluso más que a los títulos que he ganado, y al recuerdo de las personas que estuvieron ahí».

«Lo valoro muchísimo, porque es fácil tener gente a tu alrededor cuando estás en la cima de tu rendimiento y todo te va bien. Entonces todo el mundo se alegra más o menos por ti. Pero ¿quién está ahí cuando lo pasas mal? ¿Quién se mantiene fiel entonces?», se pregunta Van Persie en voz alta.