Van Persie está encantado y cree que un jugador del Feyenoord llegará a la élite europea

Robin van Persie está muy satisfecho con la evolución de Givairo Read en el Feyenoord y cree que, a largo plazo, el lateral derecho podrá jugar en la élite europea.

El viernes, en la rueda de prensa previa al duelo del domingo en casa del Fortuna Sittard, Van Persie habló largo sobre el lateral, que acaba de cumplir 19 años: «Todos saben lo que pienso de él».

“Le conozco desde hace tiempo y es un ejemplo de cómo mantenerse fiel a uno mismo: por muy bien que le vaya como jugador, eso no le cambia como persona”, añade.

Van Persie asegura que el jugador no ha cambiado en los últimos tres años y confía en que mantenga esa estabilidad. Aún no confirma si jugará el domingo contra el Fortuna.

Para Van Persie, dentro y fuera del campo Read tiene todo lo necesario para llegar a lo más alto. «Con los años he visto a chicos que cambian por el estatus, el dinero o la atención».

Y añade: «Givi no cae en eso y, como jugador, da pasos muy positivos. Es fantástico y creo que está preparado para dar el salto», afirma un esperanzado Van Persie.

Read tiene contrato con el Feyenoord por tres temporadas más. El Bayern de Múnich sigue con gran interés al lateral derecho, aunque el club alemán se niega por ahora a pagar los 30 millones de euros que se rumorean como traspaso.