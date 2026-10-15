El neerlandés Louis van Gaal, extécnico del Manchester United, afirmó que se siente perjudicado por las infracciones financieras del Manchester City, al considerar que la no clasificación del Manchester United a la Champions League en 2016 fue probablemente la razón decisiva de su despido.

Las declaraciones de Van Gaal llegaron en un correo electrónico enviado al sitio "The Athletic", después de que el Manchester City fuera declarado culpable de violar 114 normas financieras entre 2009 y 2018, un caso por el que el club podría afrontar sanciones severas.

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Van Gaal declaró: "Para mí, no clasificarse a la Champions League en 2016 fue, en aquel momento, probablemente el factor decisivo de mi despido del Manchester United, con todas las consecuencias y el sufrimiento que eso conllevó".

El veterano entrenador es consciente de que cualquier decisión sobre el City no cambiará nada para él ahora, pues escribió: "Ya no puedo volver atrás. Ni siquiera la Federación Inglesa de Fútbol puede hacerlo". Y se negó a entrar en el debate sobre la sanción adecuada para el City, al subrayar que el asunto corresponde en última instancia a la justicia.

Van Gaal asumió el banquillo del Manchester United tras dirigir a la selección de los Países Bajos en el Mundial de 2014. El equipo terminó su primera temporada en el cuarto puesto y después conquistó la FA Cup en la segunda campaña, pero eso no fue suficiente para que continuara, ya que fue despedido menos de 24 horas después del título y ocupó su lugar José Mourinho.

En esa temporada, el United sumó 66 puntos en la Premier League e igualó con el Manchester City, que ocupó el cuarto lugar, pero el City se quedó con el último billete de clasificación a la Champions League gracias a la diferencia de goles. El United solo marcó 49 goles en la liga esa temporada.

Van Gaal ya había calificado anteriormente la no clasificación a la Champions League en 2016 como "una de las peores experiencias de su vida profesional". También se terminó su buena relación con el director ejecutivo del club, después de acusarlo de haber llegado a un acuerdo con Mourinho mucho antes de su despido.



