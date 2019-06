Van Gaal "¿Cuántas Champions ha ganado el Barça con el que dicen que es el mejor del mundo?"

El histórico técnico relata su idea de fútbol en una entrevista con El País

Louis van Gaal es un personaje único en el fútbol mundial. Fue un exitoso entrenador en el , el , el Bayern, el United o la selección holandesa, una persona de ideas recias, a veces lindando lo intransigente. Muy claras y no pocas veces contracorriente. En una extensa entrevista con el diario El País lo ha vuelto a demostrar. Es de los muy pocos que mira a Messi y no se embelesa.

"Mire al Barcelona. ¿Cuántas Champions han ganado con el que dicen que es el mejor jugador del mundo? Mire a Neymar en el . ¿Cuántas Champions ganó? Neymar y Messi me gustan como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo. Yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo", comenta en la conversación.

Y es que el colectivo es para Van Gaal el principio y el fin del juego, es capaz de estar un buen rato divagando sobre aspectos tácticos, los dibujos, la basculación de los jugadores, la necesidad de poner a disposición de lo colectivo el talento individual. El holandés tiene claro el motivo por el que el Barcelona se ha quedado corto estas últimas temporadas en la Champions, y aunque es común el análisis de que Messi es lo único salvable en el proceso, él no está de acuerdo.

El artículo sigue a continuación

"Creo que Messi debería preguntarse cómo es posible que lleve tanto tiempo sin ganar una Champions. Me gusta Messi como jugador individual. Es el mejor jugador individual del mundo porque sus estadísticas son asombrosas. ¡Me gusta! Pero, ¿por qué no gana la Champions desde hace cinco años? ¿Por qué? Como capitán, debe preguntarse por qué el equipo no gana en Europa. El Barça tiene una plantilla maravillosa. ¡No puedes decir que Rakitic sea malo, ni que Coutinho sea malo, o que Alba sea un mal jugador, o Ter Stegen un mal portero, o Arthur o Vidal...! Creo que Messi también es responsable de lo que está sucediendo en el Barcelona", relata.

Van Gaal explica que el éxito mayor de Messi llegó cuando, con Guardiola, fue capaz de integrarse en una idea, y no ser el centro de la misma. Son todo elogios para el técnico de Sampedor, que fue su discípulo como futbolista. "Guardiola lo hizo jugar para beneficio del equipo pero los últimos entrenadores se han adaptado demasiado a Messi en lugar de proteger el espíritu de equipo. Eso es lo más importante", señala.

Cuando le toca señalar un jugador de equipo, uno de esos que se encuadren en su idea, él dice Milner y en sus explicaciones sobre Klopp, comenta que, como el Ajax de Ten Haag, hay mucho caos, pero también orden en ese caos. No rehuye una pregunta, ni siquiera la de las opciones de Neymar a volver a Barcelona. Y, cuando responde esa, una vez más habla de equipo: "Recuerdo que Neymar en el Barça jugó al servicio de Messi. No estoy en contra de Neymar. Es fabuloso pero en el PSG no juega para el equipo. Y yo creo que todo jugador debe jugar para el equipo. Incluso Messi". Todo eso es Louis Van Gaal.