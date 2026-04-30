Van Gaal bloqueó el fichaje del Ajax en el último momento: «Mi marcha estuvo realmente a punto de producirse»

El verano pasado, Sean Steur estuvo a punto de salir cedido del Ajax para jugar en el FC Volendam, pero el traspaso se cayó en el último momento. El centrocampista de dieciocho años vio cómo se esfumaba su cesión tras la intervención de Louis van Gaal, quien consideró que marcharse no era una buena idea.

El joven, deseoso de minutos, veía con buenos ojos la cesión, pues con el técnico John Heitinga su futuro en el primer equipo parecía limitado. Todo estaba casi cerrado con el FC Volendam; solo faltaban las firmas.

La operación estaba tan avanzada que ya se habían realizado las fotos de rigor. Todo indicaba que nada lo impediría. Sin embargo, todo cambió cuando Van Gaal intervino.

En una entrevista con Voetbal International, Steur recuerda: «Estuve a punto de ser cedido. El FC Volendam es un club estupendo y me alegro de que tengan buenas posibilidades de mantenerse en la categoría».

Sin embargo, el centrocampista asegura que, al final, todo le salió bien: tuvo oportunidades en el Ajax y siguió creciendo en el club, así que no se arrepiente de haber perdido la cesión.

Lo más destacado fue cuando Van Gaal, tras asistir a un entrenamiento de pretemporada, le dijo: «Conmigo siempre jugarías». «Un cumplido muy bonito de una leyenda del fútbol», reconoce Steur.

Tras la destitución de Heitinga, Fred Grim incorporó a Steur al primer equipo. Hasta ahora, ha jugado 21 partidos oficiales con el Ajax 1 y marcó su primer gol en el «Klassieker» contra el Feyenoord (1-1).