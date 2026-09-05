Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, elogió a su compañero y compatriota Cody Gakpo tras su brillante actuación y las dos asistencias con las que guio al equipo a lograr su primera victoria de la temporada, subrayando que nadie conoce la magnitud del sufrimiento y las dificultades por las que ha pasado el jugador recientemente.

El delantero del Liverpool había vivido un verano duro y doloroso que comenzó con la pérdida del embarazo de su esposa durante su participación en el último Mundial, antes de terminar entrando en negociaciones avanzadas para su traspaso al Manchester City en una operación cercana a los 80 millones de libras esterlinas, para finalmente decidirse su permanencia en Anfield.

Sobre el terreno de juego, Gakpo ofreció un excelente arranque con el inicio de la nueva temporada, ya que marcó un gol y dio tres asistencias, la más reciente de ellas al servir los dos goles del delantero Alexander Isak durante la victoria ante el Ipswich Town la noche de ayer viernes.

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Van Dijk declaró, en unas palabras recogidas por el periódico británico "Daily Mail": "No creo que nadie sea realmente consciente de lo que ha pasado Gakpo; no es nada fácil para quienes están fuera del equipo. Pero la realidad es que está aquí con nosotros y quiere ser un elemento decisivo, algo que ya ha demostrado en los últimos partidos, y ahora tenemos que centrarnos en el próximo desafío".

El capitán neerlandés le había pedido a su compatriota que permaneciera en las filas del equipo, y sobre su importancia dijo: "Su influencia no es solo fruto de esta temporada, sino que se extiende también a las temporadas pasadas. Estoy muy contento con su decisión de quedarse, y espero ver más actuaciones sólidas por su parte".

Sobre el delantero sueco Alexander Isak, autor del doblete, Van Dijk añadió: "Sufrió una lesión grave y cualquier otro jugador habría necesitado mucho tiempo para recuperarse de ella. Isak trabajó duro entre bastidores y, a pesar de las grandes presiones que acompañan a su fichaje por una cifra enorme, ofreció excelentes niveles en el Mundial y en la pretemporada, y esto no es más que el comienzo para dar lo mejor de sí".