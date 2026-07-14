Van der Vaart se ríe de un jugador francés: «Estaba en el tiovivo de la feria»

Rafael van der Vaart y Pierre van Hooijdonk disfrutaron del partido en el que España venció 2-0 a una débil Francia en semifinales del Mundial. Según la NOS, los franceses fueron inofensivos en ataque.

Van der Vaart consideró que España se llevó una victoria «más que merecida» en la semifinal. «Han jugado como lo han hecho durante todo el torneo: con control. No te dejan tocar el balón en todo el partido. Tienen pocas ocasiones. Pero he visto algunos ataques interesantes».

Sobre Francia sentencia: «Rabiot parecía en un tiovivo y varios más no sabían moverse. Con Dembélé o es de talla mundial o parece amateur; no hay término medio».

Van Hooijdonk también elogia a España: «Es el mejor equipo del torneo». Antes de la semifinal veía a Francia como favorita.

«Parecía un mal día de Francia, pero sería subestimar a España. Desenmascararon a los franceses; apenas vimos su calidad ofensiva. Pasaron todo el partido dando vueltas en un gran círculo», concluye Van Hooijdonk, impresionado por la Roja.

La selección española aguarda el resultado de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra, que se medirán el miércoles en Atlanta.