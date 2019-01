Van der Vaart: "Isco es el mejor del mundo, pero siempre tiene problemas con los entrenadores"

El exfutbolista neerlandés afirma que Cristiano Ronaldo hace favorito a la Juventus para conseguir la Champions League.

Rafael van der Vaart se muestra sorprendido de la suplencia de Isco en el Real Madrid porque "es el mejor jugador del mundo", aunque también matiza que "siempre tiene problemas con los entrenadores". El exfutbolista neerlandés, con pasado blanco, ha analizado también en una entrevista para Marca lo que será la eliminatoria de los merengues con el Ajax, además de repasar la actualidad deportiva, empezando por el día a día de los blancos.

Isco, de jugador número 13 para Lopetegui al número 20 para Solari

Van der Vaart ofrece su opinión sobre la situación de Isco, al que considera "el mejor del mundo", pero al que siempre ve con problemas con los entrenadores:

"Isco es para mí una locura, el mejor jugador del mundo. Pero siempre tiene problemas con los entrenadores. Zidane nunca confío en él al cien por cien. Yo, cuando juega el Madrid, veo si sale de titular. Si no lo está me voy para casa".

Así ve la próxima eliminatoria entre Ajax y Real Madrid, dos de los exequipos que más huella le dejaron:

"Tengo muchísimas ganas de ver ese partido entre dos grandes equipos. El Ajax está impresionante, tiene muchísimos talentos y ganan todos los partidos haciendo un fútbol fantástico que me gusta ver. Van al ataque, hacen mucho goles, tienen una afición espectacular... Será una cita muy complicada para el Real Madrid, seguro."

Afirma que el Ajax es "su casa" y el Madrid "su sueño"

"El Ajax es mi casa, allí comencé y estuve 10 años. El otro día estuve de visita en el club y vi que siguen los mismos. Me alegró saludarles, es como una familia. Lo del Madrid fue cumplir el sueño que tiene cualquier niño. Vestir esa camiseta blanca es algo especial. Pienso que lo hice muy bien en los dos años que estuve allí, que coincidió con unos tiempos difíciles en los que tuvimos varios cambios de entrenadores e incluso de presidentes. Pongo buena nota a ambas experiencias".

En el Madrid coincidió con los mejores jugadores del mundo, empezando por Cristiano

"Estuve con los mejores jugadores del mundo: Ramos, Guti, Raúl, Ronaldo, Kaká, Benzemá... Es algo especial. Coincidir con Cristiano por ejemplo es algo impresionante, ahora mismo todo el mundo reconoce lo importante que era Cristiano para el Real Madrid, alguien que hacía casi 60 goles por temporada".

Cristiano hace favorita a la Juve en la Champions

"Seguro. El equipo que tenga en sus filas a Cristiano siempre será favorito. Él hace mejores a sus compañeros. Le das una pelota y sabes que puede marcar, es una garantía de éxito".

De Ligt y De Jong, jugadores del Ajax, están sonando en el mercado de fichajes. El Barcelona es uno de los candidatos a hacerse con estos futbolistas: ¿se marcharán?

"Yo quiero que se queden en Ámsterdam, pero es normal que reciben ofertas de los mejores porque juegan realmente bien. Son talentos impresionantes, están en el top mundial y seguramente tengan una carrera muy grande. Aunque también son muy jóvenes, deben ir paso a paso. De Jong me recuerda a Guti, tiene mucha calidad. Maneja el balón como quiere desde el centro del campo".

"Me gusta mucho por cómo es, es muy directo. En Holanda nos gusta la gente directa y él es así. Es capaz de decirte 'tú no juegas'. Vería bien que volviera al Madrid, ¿por qué no? Es 'The Special One'. Es un ganador. No sólo me gusta como persona sino también como entrenador, ha ganado muchísimas cosas y aún no lo puede hacer".

¿Cómo ve a este Madrid de Solari?

"Es muy raro que juegue tan mal en algunos partidos en casa como el de la Real Sociedad. No creo que sea una cuestión de actitud. Han perdido a Cristiano y Zidane, les está cogiendo coger el pulso pero seguro que acaban bien y se llevan algún título además del Mundial".

"Es una locura la presión que tiene el Real Madrid. Cuando gana un partido es el mejor y cuando lo pierde es el peor. A mí me tocó vivir el 'Alcorconazo' y esa fue la peor semana de mi vida. Había muchísima presión, pero es normal porque el Madrid es un club grandísimo y hay que saber convivir con eso".

Explica la idiosincrasia de la Champions para el Real Madrid

"Por eso el Real Madrid el mejor del mundo, porque tiene 13 Champions. Nadie lo ha conseguido, por eso es especial. Cuando juegas en el Madrid notas que LaLiga es importante, la Copa también, pero la Champions es otra historia".

¿Conseguirá el Real Madrid la cuarta Champions seguida? ¿Es posible?

"Lo es. Si alguien puede lograr este tipo de gestas es el Real Madrid. Nunca hay que descartarles y menos en Europa".