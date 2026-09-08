Rafael van der Vaart está impresionado con Hans Vanaken, desde hace años una pieza fija del Club Brujas. «Está demostrando que yo lo había visto completamente mal», afirma el analista de Ziggo Sport en torno al duelo de la Liga de Campeones de este martes contra el Aston Villa.

Van der Vaart fue durísimo con Vanaken hace algunos años, con motivo de un partido internacional de la selección de Países Bajos contra Bélgica. «Oigo por todas partes Vanaken, Vanaken, Vanaken... Pues bien, ese no sabe hacer absolutamente nada. Un tronco.»

Hubo, por tanto, una época en la que Van der Vaart no estaba precisamente encantado con Vanaken, de 34 años. «Ves que parece un poco rígido. Al principio eso me echaba un poco para atrás», reconoce el excentrocampista en su análisis del veterano belga.

Van der Vaart ha cambiado ya radicalmente de opinión sobre el capitán del Club Brujas. «Ahora está demostrando que yo lo había visto completamente mal», admite con honestidad el neerlandés al rectificar su opinión sobre Vanaken.

«En cada partido juega con muchísimo control y una gran inteligencia futbolística. Y además tiene una buena visión de juego. Me he hecho muy fan suyo», añade el entusiasta Van der Vaart.

Vanaken está vinculado al Club Brujas desde 2015 y ya suma 571 partidos. El mediapunta ha marcado 152 veces para el gigante belga y ha sido responsable de 115 asistencias.

Además, el capitán del Club Brujas suma 40 internacionalidades con la selección belga. Vanaken marcó en el último Mundial en los octavos de final contra Estados Unidos (victoria por 1-4). El Mundial terminó para Bélgica en cuartos de final, donde la posterior campeona del mundo, España, fue demasiado fuerte.