Van der Vaart cambia radicalmente de opinión: «Lo había visto completamente mal, soy fan suyo»

Rafael van der Vaart está impresionado con Hans Vanaken, desde hace años una pieza fija del Club Brujas. «Está demostrando que me equivoqué por completo», señaló el analista de Ziggo Sport en torno al duelo de la Liga de Campeones del martes ante el Aston Villa.

Van der Vaart fue durísimo con Vanaken hace algunos años, en torno a un partido internacional de la selección neerlandesa contra Bélgica. «Oigo por todas partes Vanaken, Vanaken, Vanaken... Pues bien, ese no sabe hacer absolutamente nada. Un patoso.»

Hubo, por tanto, una época en la que Van der Vaart no sentía demasiada admiración por Vanaken, de 34 años. «Se ve que parece un poco rígido. Al principio eso me echaba un poco para atrás», reconoce el excentrocampista en su análisis del veterano belga.

Van der Vaart ha cambiado ya radicalmente de opinión sobre el capitán del Club Brujas. «Ahora está demostrando que lo vi completamente mal», admite con honestidad el norholandés al rectificar su opinión sobre Vanaken.

«En cada partido juega con muchísimo control y sentido futbolístico. Y además tiene una gran visión de juego. Me he hecho enormemente fan suyo», añade el entusiasta Van der Vaart.

Vanaken está vinculado al Club Brujas desde 2015 y ya suma 571 partidos. El centrocampista ofensivo marcó 152 goles para el gigante belga y fue responsable de 115 asistencias.

Además, el capitán del Club Brujas suma 40 internacionalidades con la selección belga. Vanaken marcó en el último Mundial, en los octavos de final contra Estados Unidos (victoria por 1-4). El Mundial terminó para Bélgica en cuartos de final, en los que la posteriormente campeona del mundo, España, fue demasiado fuerte.