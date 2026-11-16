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Rafael van der Vaart y Youri Mulder criticaron duramente a la selección de Países Bajos el lunes por la noche en la NOS. El equipo neerlandés cayó por nada menos que 5-0 ante Alemania en la Liga de Naciones y ofreció una imagen desoladora, sobre todo después del descanso. Tras el partido, los dos analistas intentaron explicar cómo el equipo del seleccionador Xavi Hernández pudo venirse abajo de esa manera.

Países Bajos había ganado 7-0 a Grecia unos días antes, pero el lunes por la noche en Berlín apenas quedaba rastro de aquel equipo. Según Van der Vaart, es posible que la amplia victoria del viernes haya llevado a sobrestimar el verdadero nivel de la selección neerlandesa.

«Cuando todo sale bien, tenemos un equipo bastante decente. Pero hay que recordar siempre que lo primero es salir a darlo todo», afirma el exinternacional. «No tenemos jugadores de primerísimo nivel mundial en el campo, y menos aún si faltan Virgil van Dijk y Frenkie de Jong. Ellos son el eje que nos ha dado fuerza durante años. Sin ellos, acabas dando una imagen como la de hoy».

Mulder reconoce un problema típicamente neerlandés. «En cuanto las cosas van bien, enseguida pensamos que somos fantásticos. Y entonces, muchas veces, nos llevamos un buen golpe de realidad», señala el exdelantero.

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El presentador Henry Schut se pregunta por qué el seleccionador Xavi Hernández no pudo evitarlo. Según Mulder, la responsabilidad recae, en última instancia, sobre todo en los jugadores. «Son ellos quienes están en el campo. Un entrenador puede repetir mil veces que hay que estar concentrados y empezar bien, pero tú piensas: el viernes estuvimos tan bien que a Alemania también le ganaremos sin problemas. Eso forma un poco parte de nuestra manera de ser».

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Van der Vaart se niega a restar importancia a la derrota. No considera una excusa válida que Países Bajos ya tuviera asegurado un puesto en los cuartos de final. Además, el rival tampoco le impresionó especialmente.

«Llega un momento en que te das cuenta: mierda, estos tipos son mucho mejores. Pero Alemania también me pareció muy floja. Desde luego, no es la mejor Alemania a la que nos hemos enfrentado. Y aun así pierdes 5-0. Tiene que darte una vergüenza tremenda».

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Al final del análisis posterior al partido se muestran imágenes de un momento insólito, con el equipo perdiendo 5-0. El portero Bart Verbruggen y el capitán Denzel Dumfries reúnen a sus compañeros para una especie de tiempo muerto improvisado sobre el campo.

Las imágenes le repugnan a Van der Vaart. «De verdad que no puedo ver esto... Y entonces viene el portero... De él pienso: te han metido cinco goles. No tuvo culpa en todos, pero tampoco estuvo siquiera cerca de detenerlos».

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Según Van der Vaart, una charla así no sirve de nada en ese momento. «Los demás jugadores también lo piensan. Uno mismo debería darse cuenta, ¿no? No hace falta formar un corrillo. Esto pasa en las categorías inferiores».