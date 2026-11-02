René van der Gijp lamenta que Tijjani Reijnders ya no juegue en una de las grandes ligas europeas, según se desprende este lunes de KieftJansenEgmondGijp. Habría preferido que el internacional con Países Bajos en 39 ocasiones no hubiera elegido al Al-Qadisya el pasado verano.

El ambicioso Al-Qadisya pagó hace unos meses unos 60 millones de euros por el centrocampista procedente del Manchester City. Reijnders firmó allí un contrato de cuatro años.

Reijnders ha tenido un comienzo bastante bueno en el Al-Qadisya. El neerlandés, de 28 años, suma nueve goles y tres asistencias en catorce partidos con el club. La semana pasada firmó un triplete ante el Al-Riyadh, al que derrotaron por 0-6.

«Cuando ves el AC Milan-Inter y contemplas ese ambiente, y luego ves a Tijjani Reijnders jugar ante estadios vacíos», dice Van der Gijp, a quien le parece una verdadera lástima que el centrocampista haya cambiado el Manchester City por la Saudi Pro League.

«Puedes celebrar los goles, pero nadie los celebra contigo», prosigue con cinismo el analista. «Porque los que están allí son, creo, personas que trabajan allí. Les dan una entrada gratis; son gente de Vietnam y de otros países por el estilo. Es triste».

El presentador Michel van Egmond interviene: «Siempre piensan: vamos a llenar las arcas y luego volveremos a Europa. Pero me pregunto si eso es posible».

Reijnders tuvo un buen comienzo en el Manchester City la temporada pasada. Pep Guardiola casi siempre lo alineaba, aunque, con el paso del tiempo, el centrocampista empezó a quedarse cada vez más en el banquillo en Inglaterra.