Van der Gijp, totalmente desconcertado por la decisión de Cruijff en el Ajax

La despedida de Óscar García del Ajax ha sorprendido en el programa «Vandaag Inside Oranje». René van der Gijp, atónito, comenta la decisión del director técnico Jordi Cruyff.

«René, ¿te parece normal que al entrenador español con el que tanto soñaba Cruijff ya le hayan echado otra vez?», pregunta Johan Derksen. «Creo que el nuevo entrenador quiere traer a su propio cuerpo técnico».

«Johan, eso no puede ser», responde un sorprendido Van der Gijp. «Ficharon a García hace meses para impulsar la cantera. Querían que los jóvenes ganaran y lucharan, y él era el hombre ideal. Y ahora lo dejan. No le veo sentido».

Derksen critica con dureza la política del club: «No creo en ese enfoque español del Ajax. Es una locura nombrar un director técnico con contactos solo en España. Ahora el club está lleno de españoles. ¿Qué sentido tiene?».

Cruijff impulsó recientemente el nombramiento de Míchel como nuevo entrenador del Ajax. El técnico, procedente del descendido Girona, firmó en el Johan Cruijff ArenA hasta mediados de 2028.

Mientras tanto, García ya fichó por el Pogoń Szczecin de Polonia, noveno de la liga el curso pasado.