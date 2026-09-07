René van der Gijp expresó en Vandaag Inside su decepción con Steven Berghuis. El atacante del Ajax remató fuera desde muy cerca el sábado en el gran duelo ante el PSV, algo que Van der Gijp no esperaba en absoluto del veterano.

"Lo que me decepcionó tanto. Puede pasar, lo sé. Todo puede pasar. Que Berghuis no meta ese balón. Eso me decepciona. Con un golpeo tan bueno con la izquierda", señala Van der Gijp sobre la ocasión fallada por el extremo del Ajax en el minuto 30, con 1-1 en el marcador.

"Creo que si tira 20 penaltis, marca los 20. Y este lo tiras fuera, hombre. ¡Vamos, hombre!", se muestra el analista de fútbol claramente decepcionado con el desacertado Berghuis.

El fallo de Berghuis en la primera parte le salió caro al Ajax. El PSV terminó imponiéndose por 1-3 en Ámsterdam, en parte gracias a un golazo del reciente fichaje Lutsharel Geertruida.

Su compañero de mesa Valentijn Driessen dirige sus críticas a Míchel. Según el jefe de fútbol de De Telegraaf, el entrenador del Ajax no debería haber quitado a Tolu Arokodare justo después de una hora. Además, considera incomprensible que Abdellah Ouazane no tuviera un puesto en el once ante el PSV.

"El mejor jugador que tiene, Ouazane, no estaba. Y forma una muy buena pareja con ese Brandt. Y saca a Tolu, cuando estaba jugando bastante bien. Y luego Míchel tiene una ocurrencia genial con dos delanteros que en todo el año aún no han tocado un balón", apunta Driessen sobre los suplentes Kasper Dolberg y Marcos Leonardo.

"Y entonces juega Gaaei, que no sabe defender, como lateral derecho contra Van Bommel. Y luego tiene a otro defensa en el banquillo. ¿Qué haces con este tipo de entrenadores?", se pregunta el crítico Driessen.